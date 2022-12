Jovem de 21 anos morre em grave acidente em Anaurilândia

Um homem identificado como Maicon da Silva, de 21 anos, morreu em um grave acidente de carro no final da tarde de ontem (10), próximo à cidade de Anaurilândia, a 379km de Campo Grande. Durante uma curva o condutor perdeu o controle, capotou e foi arremessado para fora do veículo, vindo a óbito no local.

Informações preliminares apuradas pelo portal Nova News indicam que o jovem conduzia um veículo Ford Ka, ocupado por outros três passageiros que haviam saído de um balneário municipal e seguiam para Anaurilândia.

O acidente ocorreu no momento em que o condutor fazia uma curva, perdeu o controle do veículo e acabou saindo da pista e capotando o carro. Com o impacto do acidente, o motorista foi arremessado para fora do carro e veio a óbito no local.

Os três outros ocupantes foram socorridos pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar e encaminhados ao Hospital Sagrado Coração de Jesus, em Anaurilândia e já estão fora de perigo. Maicon era morador da cidade de Batayporã.

Além do Corpo de Bombeiros Militar, forças de segurança e o Núcleo de Perícias estiveram no local do acidente para a realização dos procedimentos cabíveis. O carro ficou completamente destruído e precisou ser removido do local com auxílio de um guincho.

