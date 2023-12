MDB opta por encurtar agenda de Temer em MS, sem Porto Murtinho

Ex-presidente não visitará obras da ponte em Porto Murtinho

Lideranças do MDB (Movimento Democrático Brasileiro) tomaram a decisão de encurtar a agenda do ex-presidente Michel Temer em Mato Grosso do Sul, limitando sua participação a solenidades em Campo Grande e Bonito. Segundo informações obtidas junto a lideranças consultadas, a visita de Temer à obra de construção da ponte da Rota Bioceânica, prevista em Porto Murtinho, foi temporariamente adiada.

“A visita [à ponte em] Porto Murtinho foi adiada, considerando que é uma obra estatal achou-se mais pertinente fazê-la em outra data e que algum ministro do Estado brasileiro ou paraguaio talvez queira acompanhar essa visita. Então, ela ficará para uma outra data. A programação será em Campo Grande, com destaque à entrega do título aos dois ex-presidentes e depois em Bonito, com a entrega do prêmio, considerando que a ponte terá importância ao turismo de MS”, disse o ex-ministro Carlos Marun ao jornal O Estado.

Nos bastidores, a decisão de adiamento da visita à obra da ponte da Rota Bioceânica, que foi planejada durante o governo de Michel Temer, é atribuída ao entendimento do MDB de que a obra se tornou uma estatal do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Além disso, há a intenção de evitar possíveis desgastes políticos, levando a liderança do ex-presidente a preferir deixar a ida até a fronteira para uma ocasião futura.

Essa decisão acontece também após divergências entre lideranças do PT em Mato Grosso do Sul, que discordaram de uma homenagem, inicialmente proposta pelo deputado Zeca do PT a Michel Temer. Os críticos do PT argumentaram que Temer foi um dos atores ativos no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). A controvérsia em torno da homenagem levou o partido a emitir uma nota de repúdio à decisão de Zeca, resultando na retirada de sua pré-candidatura à Prefeitura de Campo Grande, posteriormente.

O ex-ministro Carlos Marun, que acompanha Temer em suas agendas na Capital e na homenagem em Bonito, destacou ao jornal O Estado que, apesar de o governo Temer não ter sido amplamente popular, o ex-presidente conseguiu iniciar grandes obras em todo o país. “O MDB é um partido de centro e o grande e último governo que tivemos foi o de Michel Temer. Um governo breve, mas de grandes realizações. E mesmo que na época em que estávamos governando nós tivemos problemas de impopularidade, hoje tivemos um grande reconhecimento do governo desempenhado pelo ex-presidente Michel Temer”, declarou.

Marun enfatizou que a visita de Temer ao Mato Grosso do Sul fortalece as lideranças políticas locais, que estão considerando disputar as eleições municipais em 2024. “Isso, sem dúvida, valoriza o MDB. Vou me reunir com as lideranças e vamos avançar no movimento de participação de lideranças do MDB, na visita do ex-presidente.”

Entre essas lideranças que acompanham o ex-presidente, está o ex-governador André Puccinelli, que atualmente se apresenta como pré-candidato à Prefeitura de Campo Grande. Puccinelli está aproveitando a visita do ex-presidente para reunir lideranças em uma recepção calorosa na Capital.

“Estarei com ele em todas as agendas. É uma forte liderança política e fortalece o partido. Tanto que foi convidado para vir [por políticos de outro partido]”, disse Puccinelli.

O presidente de honra do MDB e o presidente regional, ex-senador Moka, juntamente com a diretoria do partido, também devem programar uma reunião com Michel Temer durante sua estadia, em Mato Grosso do Sul. Essa visita é vista como uma oportunidade de fortalecer os laços e a presença do partido no Estado, visando os desafios políticos futuros.

Homenagens

A visita está prevista para os dias 21 e 22 e compreenderá passagens por Campo Grande e Bonito. No dia 21, Temer participa da criação da Comissão da Rota Bioceânica, em que será homenageado, juntamente com o presidente do Paraguai, Mario Abdo, o Marito. Segundo Marun, a honraria reconhece os esforços e contribuições de ambos os líderes para a estabilidade e o crescimento na região.

O ex-presidente, posteriormente, participa de solenidade em Bonito, de homenagem aos que contribuíram com o turismo da cidade. Ele também será homenageado em uma solenidade em reconhecimento à sua colaboração para o desenvolvimento do turismo na cidade, durante seu mandato presidencial. A cerimônia tem a entrega o Prêmio Piraputanga de Turismo e celebrará aqueles que contribuíram significativamente para o florescimento da indústria turística em Bonito.

Por Rayane Santa Cruz – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

Confira mais notícias na edição impressa do jornal O Estado de MS.