Matrículas em Emeis caem pela metade em Campo Grande

Segunda lista de designação será publicada em 11 de janeiro; quem perder prazo pode ficar sem vaga

Menos da metade das matrículas e rematrículas da 1º Listagem de Designados nas Emeis (Escolas de Educação Infantil) foram realizadas. A lista, publicada no dia 1º de dezembro, teve como prazo final ontem (18), para a efetivação das vagas de cada um dos 6.369 alunos que foram chamados neste primeiro momento. Contudo, até a tarde de ontem, apenas 48% haviam sido concretizadas. Com isso, as vagas que não foram preenchidas voltam para a Central de Matrículas.

Cabe destacar que, na primeira lista, foram designados 6.369 alunos, e somente 3.045 alunos foram efetivados, o que corresponde a 48% de efetividade. As vagas da primeira listagem que não foi preenchida voltam para a Semed (Secretaria Municipal de Educação) e irão compor a segunda listagem, que será publicada no dia 11 de janeiro de 2024. Desse modo, não há um número certo de vagas.

“A vaga vai para outra criança na segunda listagem, que sai em 11 de janeiro”, reforça a chefe da Central de Matrículas, Adriana Cedrão. As orientações iniciais de Adriana apontaram para a necessidade de que pais e familiares se atentassem para não perder o prazo, além de enfatizar que as matrículas precisariam ser feitas na unidade para a qual a criança foi designada. “O pai tem que levar as cópias e os documentos originais para efetivar a matrícula até 18 de dezembro, e é importante que confira o nome da criança na lista e não perca o prazo”, destacou.

O secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, também alertou sobre o processo de efetivação da matrícula. “É muito importante que os pais e/ou responsáveis estejam atentos à listagem para firmar a matrícula. Nossa preocupação é ele não fazer esse procedimento e depois ficar sem a vaga. Garantir isso, neste período, é fundamental.”

O prazo de rematrícula de toda a Rede foi ontem. Até o momento, faltavam 12 mil alunos para a efetivação da vaga. “Se perder o prazo, entra como aluno novo, o pai e/ou responsável precisa fazer novamente o cadastro e a lista sai dia 11 de janeiro. Mas, nem sempre, o aluno volta para a mesma escola”, explicou.

Por Inez Nazira.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.