Mato Grosso do Sul não registrou óbitos por COVID-19 nas últimas 24 horas

Pela primeira vez em 2022, Mato Grosso do Sul não registrou óbitos decorrentes de COVID-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, o total de mortes registradas no Estado é de 10.440 e a média móvel dos últimos sete dias é 5,1. Os dados são do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgado hoje (13).

Em 24 horas foram confirmados 313 novos casos em todo MS, ao todo o Estado contabilizou 514.443 casos de COVID. As hospitalizações registraram 118 pacientes, sendo 48 em leitos clínicos e 70 em leitos de UTI SUS (Unidade de Terapia Intensiva do Sistema Único de Saúde). Em relação aos públicos, a taxa de ocupação dos leitos clínicos adulto é de 9% e dos leitos pediátricos é de 21%. Os leitos de UTI adulto registram 38% de ocupação, enquanto nas UTIs pediátricas a ocupação é de 60% em MS.

A taxa global de ocupação de leitos UTI por macrorregião de internação é de 78% em Campo Grande, 69% em Dourados, 32% em Corumbá e 53% em Três Lagoas.

Dados atualizados apontam que Mato Grosso do Sul possui 4.686 casos de infecções ativas de COVID. Totalizando 4.568 pessoas positivadas em isolamento domiciliar e outras 118 internadas.

Com informações da SES.