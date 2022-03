Estruturas de concreto substituem pontes destruídas pelo tempo em MS

Com objetivo de garantir melhores condições de trabalho aos moradores de áreas rurais em Mato Grosso do Sul, o governo do Estado tem investido na construção de pontes de concreto em diferentes estradas do interior. A estrutura substitui as antigas pontes de madeiras deterioradas pelo tempo.

Em Porto Murtinho, está em andamento desde o início de janeiro a construção da ponte sobre o Rio Tereré, na MS-267. A ponte do local estava quebrada há anos, o que obrigava os moradores a seguirem por um desvio construído por eles próprios. Contudo, a travessia só é possível quando o nível do rio está baixo.

Com orçamento de R$ 2,18 milhões, a nova ponte de concreto sobre o Rio Tereré, contará com 39 metros de extensão e tem previsão de término em 180 dias.

Na rodovia vicinal que faz divisa entre os municípios de Caarapó e Juti, uma nova ponte de concreto é construída sobre o Rio Saiju. Nesta semana, as equipes estão executando fundações e aterro e o investimento é de R$ 1.277.770,06.

Outro local que recebeu a estrutura de concreto foi a estrada do barro preto, localizada na divisa entre Dourados e Douradina. A antiga ponte sobre o Córrego Laranja Doce deu lugar a uma nova estrutura que recebeu R$ 2.275.617,22 em investimentos.

A construção das pontes foi viabilizada por recursos do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul).

Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul.