The Beatles terá história da banda contada em 4 filmes com ponto de vista de cada integrante

Os Beatles, ícones indiscutíveis da música mundial, estão prestes a ter suas histórias de vida imortalizadas em quatro longas-metragens dirigidos pelo cineasta Sam Mendes. O projeto, aguardado com grande expectativa pelos fãs, será lançado em 2027 e marcará a primeira vez que a Apple Corps Ltd. e os membros remanescentes dos Beatles – Paul McCartney e Ringo Starr, bem como as famílias de John Lennon e George Harrison – concederam os direitos completos para um filme com roteiro.

Cada um dos quatro filmes terá como foco o ponto de vista de um dos membros da banda, criando uma narrativa interligada e detalhada sobre a trajetória da maior banda de rock da história. A Sony Pictures Entertainment assumirá o financiamento e a distribuição mundial, consolidando uma parceria que promete trazer essa história única para as telonas.

Sam Mendes, conhecido por seus trabalhos premiados, incluindo “Beleza Americana” e “007 – Operação Skyfall”, dirigirá todos os filmes, garantindo uma abordagem cuidadosa e autêntica para contar a saga dos Beatles. A produção ficará a cargo de Pippa Harris, parceira da Neal Street Productions, e Julie Pastor, da Neal Street, enquanto Jeff Jones assumirá o papel de produtor executivo pela Apple Corps Ltd.

O cineasta Sam Mendes expressou sua honra ao participar do projeto em entrevista na gringa: “Estou honrado por contar a história da maior banda de rock de todos os tempos e entusiasmado por desafiar a noção do que constitui uma ida ao cinema”. A iniciativa, segundo Mendes, buscará ir além das expectativas tradicionais do público, oferecendo uma visão única e cativante da jornada dos Beatles, desde seus primórdios até o estrelato global.

Conforme informações da Deadline, o processo de seleção da equipe de roteiristas está em andamento, prometendo uma abordagem colaborativa para garantir a fidelidade e a riqueza na narrativa. Com a promessa de uma experiência cinematográfica única, a espera até 2027 certamente será recompensadora para os amantes da música e da cultura pop que desejam revisitar os momentos marcantes da história dos Beatles.

