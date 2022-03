Marquinhos Trad lança hoje pré-candidatura ao governo do Estado

O encontro nacional do PSD (Partido Social Democrático) em Campo Grande acontece na manhã de hoje (5) para o lançamento da pré-candidatura do prefeito Marquinhos Trad ao governo de Mato Grosso do Sul. O evento inicia às 9h no Clube de Campo da Associação Nipo-Brasileira e contará com a presença do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab.

Entre os nomes políticos presente no encontro está o do senador Nelsinho Trad, deputado federal pela Bahia, Antônio Brito.

Durante o evento, o deputado estadual Felipe Orro deve assinar a ficha de filiação ao partido.