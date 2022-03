Encontro nacional do PSD na Capital terá presença de Kassab

Neste sábado (5), o presidente nacional do Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab, virá a Campo Grande para um grande encontro de sua sigla. A ocasião marca o lançamento da pré-candidatura do prefeito de Campo Grande, Marcos Trad, ao governo de Mato Grosso do Sul.

Além de Kassab, o evento de amanhã, sediado no Clube de Campo da Associação Nipo Brasileira, contará com a presença do deputado federal pela Bahia Antonio Brito, líder do PSD na Câmara dos Deputados, do senador Nelson Trad Filho e também do líder do PSD na Câmara dos Vereadores, Otávio Trad.

Na sessão de ontem (3) na Casa de Leis da Capital, marcada pelo retorno dos encontros presenciais, Otávio inclusive estendeu o convite para o evento a todos os seus colegas, independentemente de partido, e deve ser acompanhado ao menos dos companheiros de sigla, que compõem a maior bancada da Câmara, com seis vereadores.

A reunião está marcada para começar às 9h, na Avenida Ministro João Arinos, Bairro Jardim Veraneio. Apesar do anúncio de que concorrerá ao pleito pelo Executivo estadual, Marcos Trad tem prazo até o dia 2 de abril para se descompatibilizar do cargo de gestor municipal de Campo Grande.