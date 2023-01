Márcio Monteiro e Flávio Kayatt exercerão novas funções no TCE

Após o escândalo de corrupção envolvendo os desembargadores do TCE (Tribunal de Contas do Estado), no final de 2022 novos nomes foram designados, publicados hoje (6), no Diário Oficial para assumir os cargos em aberto.

Dentre os nomes divulgados está Marcio Monteiro designado para a direção da Escola Superior de Controle Externo (Escoex), Célio Lima de Oliveira, Leandro Lobo Pimentel e Patrícia Sarmento dos Santos que substituirão os conselheiros a partir de 9 de janeiro de 2023.

O conselheiro Flávio Kayatt vai exercer a função de ouvidor da Corte de Contas no biênio 2023/2024.

