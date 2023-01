Sábado será de tempo aberto e céu ensolarado

O tempo fica mais firme na maior parte de Mato Grosso do Sul neste sábado (7), com sol e variação de nebulosidade. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica que em algumas regiões como o norte e bolsão ainda há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas.

Na região sul do estado, em Ponta Porã e Iguatemi, são esperadas temperaturas mínimas entre 18/19°C e máximas de até 30°C. Por outro lado, na região pantaneira e sudoeste, em Corumbá e Porto Murtinho, as mínimas variam entre 21/23°C e máximas podem atingir os 34°C.

Na capital e em Dourados, a temperatura mínima fica em torno dos 19°C e a máxima chega até 28°C, o céu fica encoberto com muitas nuvens. Já na região do bolsão, entre Três Lagoas e Paranaíba, mínima de 20°C e máximas de até 26/27°C. Os ventos atuam de sudeste, com valores entre 40-60 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 60 km/h.