Mais de 8 mil crianças seguem na fila por uma vaga na rede municipal

Lista divulgada no site da secretaria comprova o déficit de oportunidades para crianças em Emeis

Em Campo Grande, 8.736 crianças estão na lista de espera por uma vaga nas Emeis (Escola Municipal de Educação Infantil). Os dados estão no site da Semed (Secretaria Municipal de Educação) e foram confirmados por vereadores da Capital. Contudo, vale destacar que o número pode ser ainda maior, uma vez que os dados das séries iniciais não são divulgados e o último balanço da secretaria é de março deste ano.

Por outro lado, vale lembrar que a pasta negou a falta de vagas em Campo Grande. Em nota oficial, foi divulgado que desde 2017, a lista de espera teve redução ao longo dos últimos anos – para as etapas de 0 a 3 anos,nas Emeis. “A Semed (Secretaria Municipal de Educação) disponibilizou, para o ano letivo de 2023, um total de 6.404 novas vagas nas Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil). Para o ano letivo de 2022, foram disponibilizadas 5.678 novas vagas. É importante esclarecer que não há déficit de vagas para os alunos das etapas obrigatórias do ensino fundamental da Reme – alunos de 4 e 5 anos. Todos os que solicitam vagas são prontamente designados para uma unidade escolar, onde a matrícula pode ser efetivada”, reforçou a secretaria.

Mesmo assim, até a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, confirmou o déficit, reforçando que para o ano letivo de 2024 vai atuar com celeridade, em busca de soluções, principalmente após a última segunda-feira (6), quando o governo do Estado anunciou que em 2024 vai atender alunos do primeiro ao quinto ano, em todas as escolas do Mato Grosso do Sul. “Nós precisamos diminuir o déficit, não só em Emeis. Vamos trabalhar, na educação, em busca de respostas rápidas. Essa medida do Governo do Estado também contempla nosso município, com certeza. São ações em conjunto, com o mesmo intuito, de buscar que nenhuma criança esteja fora da sala de aula”, reforçou a prefeita de Campo Grande.

Questionada, a vereadora Luiza Ribeiro (PT) revelou que obras paralisadas das Emeis são um dos gargalos da educação em Campo Grande. “Anualmente, a Semed é obrigada a divulgar a lista de espera dos alunos, após um projeto de minha autoria. Cobramos a prefeita, e a resposta dada foi a finalização das Emeis, mas, até o momento, nada foi concluído. A lista corre o risco de aumentar ainda mais”, disse a vereadora do PT.

Procurado pela reportagem, o vereador Juari Lopes Pinto (PSDB), juntamente com a Defensoria Pública, estão realizando várias reuniões junto com o Estado e município, para que o governo estadual ajude a rede de ensino municipal.

“O Estado começou a cumprir a parte no acordo, abrindo, em 2024, vagas para atender alunos do primeiro ao quinto ano. Estamos aguardando um posicionamento do município na ampliação de vagas para a educação infantil”, ressaltou.

O Governo do Estado, por meio da SED (Secretaria de Estado de Educação), também trabalha no fornecimento de mais vagas para crianças. Na última segunda- -feira (6), a Rede Estadual de Ensino confirmou que oferecerá 25 mil novas vagas para alunos do ensino fundamental de todo o Mato Grosso do Sul, do primeiro ao nono ano. Essa medida também vai impactar positivamente a Capital, de acordo com Adriane Lopes.

Por – Thays Schneider

