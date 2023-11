Chegada de nova onda de calor promete disparar os termômetros para 47ºC no Estado

Conforme a meteorologia, durante dez dias Estado deve registrar recordes de temperaturas

A previsão para os próximos 10 dias em Mato Grosso do Sul indica que as temperaturas devem atingir marcas históricas. A situação também está prevista para outras regiões do país. Cabe lembrar que, desde ontem (8), já foi possível perceber uma tendência de aumento nos termômetros em diversas cidades do Estado. Exemplo disso foi o município de Porto Murtinho, que pelo segundo dia consecutivo obteve 42,3ºC, considerada uma das cidades mais quentes do Estado.

Informações da MetSul Meteorologia indicam que há o potencial deste novo episódio de calor excepcional superar em intensidade os eventos históricos de calor de setembro e outubro. O que os modelos mostram de calor é tão extraordinário e fora da curva histórica que a onda de calor pode ser a mais intensa já registrada no Brasil, em valores de temperatura máxima

Diante deste novo cenário, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu dois novos aviso climáticos. O primeiro apontou para a onda de calor que deve provocar temperaturas 5ºC acima da média por período de 2 até 3 dias em 67 cidades de Mato Grosso do Sul e o segundo aviso revela perigo potencial para a umidade relativa do ar, variando entre 30% e 20%. Além de um baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

Um dos diferenciais previstos para o fenômeno atual é que ele deverá ter um tempo maior de duração em comparação a setembro. Segundo o meteorologista Natálio Abrahão, no sábado (11), as temperaturas podem chegar a 47ºC em áreas do Mato Grosso do Sul, e ficar acima de 42ºC em Goiás, Mato Grosso e Tocantins. Contudo, alerta que o pior está previsto para a próxima semana, a partir de 13 de novembro. Diante das previsões, recomenda-se à população que tome medidas preventivas, mantenha-se hidratada e evite exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia. As autoridades de saúde pública estão em alerta para possíveis consequências à saúde devido às temperaturas elevadas.

“Tem um bloqueio atmosférico ganhando força, que deve influenciar nas temperaturas e umidade nos próximos dias. A onda de calor deve ficar até dezembro”, concluiu

De acordo com Valesca Rodriguez Fernandes, meteorologista do Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado), os próximos dias serão de extremo calor.

“A umidade pode chegar a 10 e 30%. A onda de calor está associada a um bloqueio atmosférico que está favorecendo este tempo quente e seco, trata-se de uma alta pressão atmosférica”, destacou.

Super El Ninõ

De acordo com informações da MetSul Meteorologia, o efeito do El Niño se intensificou nos últimos dias, com o maior aquecimento das águas do oceano Pacífico Equatorial e as anomalias de temperatura do superfície do mar aproximam-se do patamar de um Super El Niño, esperando-se um aquecimento oceânico ainda maior nas próximas semanas com intensificação do fenômeno. O último boletim indicou que a anomalia de temperatura da superfície do mar era de 1,8ºC na denominada região Niño 3.4, no Pacífico Equatorial Central e o Super El Niño é considerado acima de 2ºC.

Chuva ameniza calor na Capital

Do outro lado da moeda, bairros da região sul de Campo Grande tiveram uma surpresa, por volta das 16h de ontem (8), quando uma chuva isolada foi registrada, inclusive acompanhada por granizo. O céu nublado foi observado na região das Moreninhas, Parati, Universitário e Los Angeles.

Conforme a meteorologia, essas tempestades isoladas não estão descartadas, mesmo em meio às altas temperaturas que estão sendo registradas nos últimos dias, em Mato Grosso do Sul e as que devem ser consolidadas nos próximos dias. Mesmo assim, a chuva tende a aliviar o calor.

