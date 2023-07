Mãe é suspeita de vender virgindade da própria filha por R$ 30 mil, diz polícia

Uma mulher ainda não identificada, é suspeita de vender a virgindade da própria filha, de 14 anos, no valor de R$ 30 mil, na cidade de Ribas do Rio Pardo, a 97 quilômetros de Campo Grande. Segundo a vítima, o caso ocorreu no final do ano passado.

Segundo a Polícia Civil, a denúncia foi realizada pela menor de idade que se encontra em uma cidade no interior de São Paulo. Em depoimento na delegacia, a jovem relatou que a mãe comercializou a sua própria virgindade para o gerente de uma fazenda na região de Ribas do Rio Pardo.

Durante o seu relato, a adolescente disse que a mãe a obrigada a tirar fotos sem roupa e fazendo poses sensuais para que as imagens serem vendidas pela mãe.

O caso será investigado pela Polícia Civil do município.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.