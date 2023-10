Em ritmo de despedida, Operário volta a jogar sábado pela Série D

Em ritmo de despedida, o Operário volta a campo sábado (15), no estádio Barão de Serra Negra, contra o XV de Piracicaba-SP, às 16h (de MS). A partida vai valer pela 13ª e penúltima rodada do Brasileiro da Série D. Lanterna isolado do grupo 7, com oito pontos em 12 jogos, o Galo de Campo Grande jogou no último domingo (9) e foi derrotado pelo líder Patrocinense-MG (foto), 21 pontos, por 3 a 0.

Sem sustos, o time mineiro venceu no estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio, com gols de Guilherme Campana, Gleissinho e Rick Sena. O G4 atual conta ainda com o Crac-GO, Inter de Limeira-SP e Maringá-PR, todos com 18 pontos. O Operário é o oitavo, a quatro do penúltimo lugar, Cascavel-PR.

[Luciano Shakihama– O ESTADO DE MS]

