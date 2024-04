Mãe e filho de 1 ano morrem em acidente na BR-163 em São Gabriel do Oeste

Na noite desta terça-feira (23), uma colisão entre uma caminhonete e um carro de passeio resultou na morte de uma mãe, identificada como Michele Aparecida de Lima, de 24 anos, e seu filho de apenas 1 ano e seis meses, na BR-163em São Gabriel do Oeste, cidade localizada a 137 km de Campo Grande.

O acidente ocorreu quando os dois veículos seguiam no sentido a Rio Verde de Mato Grosso. Segundo informações da polícia, a caminhonete, ocupada por uma família que retornava de uma consulta médica em Campo Grande e residia em Coxim, no norte do Estado, acabou colidindo na traseira do veículo, onde estavam Michele e seu filho, além de mais duas pessoas.

O impacto da batida foi tão intenso que os dois veículos caíram em uma vala às margens da rodovia, ficando completamente destruídos. Os ocupantes do veículo, moradores de um assentamento em São Gabriel, foram as vítimas mais graves, com Michele e o bebê perdendo suas vidas no local.

Ainda conforme informações do registro policial, no carro de passeio estavam outros dois homens de 29 e 59 anos, que foram resgatados em estado inconsciente, após ficarem encharcados com gasolina de um galão que estava no carro.

Na caminhonete, estavam um comerciante, sua esposa, a sogra e duas crianças de 5 e 6 anos, que também foram retirados da vala após o acidente e encaminhados à unidade de saúde da região.

O resgate dos feridos contou com o apoio da concessionária que administra a rodovia, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros. Sete pessoas ao todo foram socorridas e levadas para receber atendimento médico na região.

A polícia investiga as circunstâncias do acidente para esclarecer o ocorrido.

