Homem mata mulher esfaqueada e deixa outra ferida, após discussão por drogas

Na manhã da última terça-feira (23), um jovem de 24 anos, foi preso pelo crime de homicídio e tentativa de homicídio. O crime ocorreu em Naviraí. De acordo com as informações do site Tá na Mídia News Naviraí, por volta das 8h40, a Polícia Militar foi acionada para ir ao Hospital Municipal de Naviraí, onde uma mulher deu entrada com lesões por arma branca.

Após a chegada da guarnição da Polícia Militar ao hospital, foram informados de que um homem também havia dado entrada com ferimentos causados por faca. Em conversa com os agentes, uma mulher de 31 anos, relatou quem seria o homem e que além deles teria uma terceira pessoa ferida.

A mulher relatou ainda que ela o agressor e a outra mulher estavam em uma casa, localizada próxima ao terminal rodoviário, fazendo uso de drogas. Em certo momento, iniciou-se uma discussão e o jovem tentou matar as duas com golpes de faca e depois tentou contra própria vida.

A mulher de 31 anos foi atingida por cinco golpes de faca que atingiram seu joelho, braço esquerdo, tórax, lado esquerdo do rosto, boca e pescoço, mas conseguiu correr e pedir ajuda, sendo socorrida pelo Serviço de Atendimento móvel de Urgência (SAMU).

O jovem, que estava com ferimentos na mão direita, rosto e pescoço, relatou aos policiais que estava em uma casa consumindo crack na companhia das duas mulheres e que em um momento uma delas o surpreendeu com golpes de faca e nesse momento ele teria conseguido tomar a faca e desferido alguns golpes contra ela e também.

Ainda segundo jovem de 24 anos, ele teria também desferido golpes de faca contra a mulher de 31 anos, pois imaginava que as duas estariam tentando pegar a droga que seria dele. No momento em que jovem estava sendo atendido, ele recebeu voz de prisão e ficou sob escolta da Polícia Militar.

Ao iniciar as diligências no local onde teria ocorrido os fatos, os policiais encontraram uma mulher identificada como Fernanda Campos Sales, de 36 anos, caída no quintal da casa, com graves ferimentos de faca. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, porém ao chegarem no local constataram que Fernanda já estava morta. Ela tinha ferimentos no braço esquerdo, boca, nariz e um corte profundo na parte da frente do pescoço.

O jovem foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio simples e homicídio na forma tentada. O mesmo já tem passagens policiais pelo crime de tráfico de drogas.

O Delegado Silvio Ramos, da 1° DP de Naviraí é responsável pelo caso e conta como está o andamento do processo. “ Foi instalado o inquérito policial, e o jovem segue preso e aguardando audiência de custódia. Foi pedido a conversão de prisão em flagrante para prisão preventiva”, Concluiu.

