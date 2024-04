Calor e tempo estável e baixa umidade do ar predominam em Mato Grosso do Sul 

Nesta quarta-feira (24), o calor e o tempo estável predominam sobre o estado de Mato Grosso do Sul, trazendo um alerta para a baixa umidade relativa do ar, que pode atingir os 25%. Esse índice pode ter impactos diretos na saúde, como dificuldades respiratórias, sendo fundamental que a população tome medidas preventivas.

O destaque do dia é o calor, com Campo Grande registrando 21ºC pela manhã e uma máxima esperada de 32ºC, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na região pantaneira, as temperaturas são ainda mais elevadas, com previsão de 33ºC em Coxim, 34ºC em Porto Murtinho e Aquidauana, e 35ºC em Corumbá.

Já no sul do estado, os termômetros devem alcançar os 31ºC em Ponta Porã e 33ºC em Dourados. Em outras partes de Mato Grosso do Sul, as máximas também são significativas: 30ºC em Chapadão do Sul, 32ºC em Bonito, Paranaíba, Naviraí e Ivinhema, e 33ºC em Três Lagoas, Água Clara, Nova Andradina e Nova Alvorada do Sul.

Diante desse cenário de calor intenso e baixa umidade, a recomendação das autoridades é de manter a hidratação constantemente e evitar esforços físicos nos momentos mais quentes do dia. Além disso, é importante estar atento às orientações para minimizar os impactos do clima seco na saúde, especialmente em crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.

Apesar do tempo estável, há possibilidade de pancadas de chuva até quinta-feira (24) em áreas pontuais das regiões sul e sudoeste do estado, o que pode trazer um alívio momentâneo para a secura que tem caracterizado os dias recentes.

Com informações do Inmet.

