Londres Machado terá única função que não exerceu na Assembleia

Após ter recebido o convite do Governador Eduardo Riedel (PSDB) e aceito o deputado Londres Machado anunciou oficialmente na manhã de de hoje que ocupará a função de , líder do Governo na Assembleia . “Era a única função que ainda não tinha exercido nesses 13 mandatos legislativos” disse o mais antigo parlamentar do Poder Legislativo de Mato Grosso do Sul e que terá como vice- líder o recém eleito deputado estadual Pedrossian Neto (PSD).

“Vou procurar desempenhar um trabalho não pelo conflito mas sim pelo diálogo com todos os demais colegas de parlamento da oposição ou da base que dá sustentação ao Governo” disse Londres Machado . O parlamentar afirmou que já tinha declinado de concorrer a presidência em favor de Gerson Claro e depois também não aceitou ser o líder do Grupo chamado de G109 que terá como líder Márcio Fernandes (MDB) mas que na tarde de ontem recebeu um convite pessoalmente do Governador Eduardo Riedel e não teve como recusar.

O ofício do Governador indicando Londres Machado foi encaminhado na manhã de hoje pelo Secretário Eduardo Rocha ao presidente da Assembleia Gerson Claro e foi lido durante a sessão desta quinta-feira. Por seu lado Londres Machado terá como primeiro trabalho na liderança encaminhar , logo depois do carnaval, a tramitação os projetos que o Governador Eduardo Riedel já discutiu em Brasília durante as audiências com o presidente Lula e com a bancada Federal do estado.

CCJR

Com relação a indicação dos deputados para a composição da Comissão de Constituição, Justiça e Redação já estaria encaminhada e definido que a presidência deverá ser ocupada pela deputada Mara Caseiro (PSDB). Além da parlamentar está definido que a Comissão terá João Cezar Matogrosso (PSDB) e Junior Mocchi além de outros dois paralemntares a serem indicados possivelmente por partidos d com bancadas minoritárias.

A definição pelo nome de Mara Caseiro aconteceu uma vez que Junior Mocchi (MDB) que também estava sendo cotado para presidir a principal comissão do Poder Legislativo Estadual anunciou que desistiu em favor da parlamentar . Como Mara Caseiro já tem o voto do seu colega de partido João Cesar então independente de quais serão os outros dois indicados ela já tem a maioria dos votos dentro da Comissão que é composta por cinco membros.

