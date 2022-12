Carlo Ancelotti aceitaria negociar com a Seleção em junho, diz site

A anunciada saída de Tite depois da eliminação na Copa do Mundo do Qatar abriu caminho para um novo trabalho dentro da seleção brasileira. Um nome começa a ganhar força nas especulações: trata-se do treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, que estaria aberto para se tornar o novo técnico do Brasil.

De acordo com o UOL Esporte, o italiano do Real Madrid, Carlo Ancelotti, já teria recebido o contato da CBF em outubro, um mês antes do início da Copa. O portal afirma que o atual campeão da Champions League só aceitaria conversar sobre o emprego após o cargo de técnico da Seleção ficar vago.

Outro ponto é que ele prentende terminar a temporada no Real Madrid. Assim, assumiria a amarelinha em junho de 2023.

Multicampeão, Carlo Ancelotti acumula 24 títulos em sua carreira como treinador. O italiano é o treinador com mais títulos de Liga dos Campeões da história, tendo sido bicampeão pelo Milan e Real Madrid.

O treinador é um dos melhores amigos no futebol de Tite, agora ex-comandante da seleção. Recentemente, Vini Jr disse que os dois são responsáveis por sua evolução e têm estilos parecidos: “Acredito que a semelhança é do lado humano, de ter a consciência do que é o melhor para o jogador, para a gente dentro do elenco. Eles entregam tudo muito fácil para nós dentro de campo termos não só uma opção, mas sim muitas opções e saber o caminho por onde ir.”

