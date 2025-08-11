Loja de calçados destruída por incêndio volta a pegar fogo em Campo Grande

A loja de calçados localizada na Avenida Gury Marques, no Bairro Vila Maciel, em Campo Grande, voltou a apresentar focos de incêndio na manhã desta segunda-feira (11), menos de 24 horas após ter sido quase totalmente destruída pelo fogo na madrugada de domingo (10).

Equipes de perícia da Polícia Civil deverão realizar uma nova análise no local, já que na primeira vistoria não foi possível identificar o ponto inicial do incêndio. A empresa responsável pela segurança do estabelecimento também deve ser ouvida para prestar esclarecimentos sobre o acionamento dos sistemas de proteção.

A reportagem de O Estado esteve no local pela manhã e constatou a presença de novos focos de incêndio, apesar de ninguém estar presente na loja. Imagens mostra as chamas ainda ativas no prédio.

Segundo informações de um funcionário de uma empresa vizinha, que preferiu não se identificar, um colega da empresa de segurança esteve no local por volta das 5h de domingo, quando o incêndio já havia começado. O funcionário relata que a parede do estabelecimento esquentou bastante, mas que a equipe do Corpo de Bombeiros já estava no local e realizou o combate ao fogo.

O incêndio de domingo começou por volta das 4h30, quando o vigilante que cuidava do estabelecimento, recebeu a ligação de um vizinho avisando sobre as chamas e que o Corpo de Bombeiros já havia sido acionado. O proprietário da loja estava em viagem para Birigui (SP).

Para controlar o fogo, os bombeiros utilizaram quatro viaturas, uma unidade de resgate, um caminhão-pipa e uma escada Magirus. Foram consumidos aproximadamente 40 mil litros de água para combater as chamas, que destruíram totalmente a área de vendas e o depósito, onde havia grande quantidade de calçados, roupas, computadores e caixas de papelão.

A intensa fumaça dificultou o trabalho da equipe, que precisou utilizar cilindros de oxigênio. Durante a operação, a Avenida Gury Marques chegou a ser interditada para garantir a segurança dos moradores e trabalhadores da região.

Até o momento, o caso segue sob investigação. O proprietário do estabelecimento, que foi encontrado no local na tarde de domingo, não quis se manifestar à imprensa. A empresa responsável pela segurança do local deverá elaborar um relatório detalhando o acionamento dos sistemas e colaborar com as investigações.

