Incêndio em atacadista destrói estoque de calçados na Gury Marques

Na madrugada deste domingo (10), um incêndio atingiu um atacadista localizado na avenida Gury Marques, no bairro Vila Maciel em Campo Grande.
O estooque da loja ficou destruído e as chamas deixaram quem passava por perto em alerta. Não houve vítimas no incêndio.
Na manhã de hoje, ainda é possível ver uma grande mobilização equipes do Corpo de Bombeiros que estão no local com viaturas e utilizam mangueiras de água para combater o fogo.
O ocorrido mobilizou todo a equipe plantonista da corporação da Capital. Foram seis equipes e 400mil litros de água utilizados na contenção
Confira um vídeo do momento do incêndio:
