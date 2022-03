Lançamento da UpaVet no Aero Rancho reúne mais de mil pessoas

O lançamento da Unidade de Pronto Atendimento Veterinário (UpaVet) ocorreu hoje (30) no bairro Aero Rancho. O evento contou com serviços de vermifugação, vacinação, atendimento clínico, microchipagem de animais e também 1000 castrações para cães e gatos. Estavam presentes Bruno Nóbrega, coordenador da Subea (Subsecretaria do Bem-Estar Animal) e Maércio Barbosa, Delegado Titular da Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista).

O delegado titular comentou sobre o trabalho em conjunto da Decat e Subea, e como essa unidade de atendimento facilitará o encaminhamento dos animais em situação de maus-tratos. “… a medida em que nós poderemos encaminhar para esse local, os animais que forem identificados em situação de maus-tratos em casos atendidos pela delegacia. Hoje temos uma dificuldade muito grande de dar seguimento, precisamos recorrer à ongs, voluntários, e tendo um local, quando estiver realmente funcionando, vai trazer uma tranquilidade e solução para o trabalho da polícia civil.” Barbosa falou também sobre como o evento é um ato de conscientização da população em relação a valorização do bem-estar animal.

Veja reportagem de Itamar Buzzatta

Bruno Nóbrega comentou que serão feitos eventos mensais nos bairros periféricos da cidade para levar assistência à população. “Esse evento vai recorrer em outros bairros da cidade também, é importante sempre estar antenado nas notícias na internet, a nossa intenção é fazer esse evento mensal” contou o diretor. A Upa Vet, além do atendimento de urgências e emergências, também contará com uma clínica para os animais mas ainda não há previsão exata de quando ficará pronta.