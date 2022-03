Defesa Civil emite alerta de temporal para 17 municípios de MS

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil divulgou hoje (30), um alerta de temporal para Mato Grosso do Sul. O alerta é baseado nas informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), e prevê chuvas intensas e declínio de temperatura para os municípios da região sudoeste do Estado.

As chuvas podem chegar a 100 mm/dia, acompanhadas de ventos intensos entre 60-100 km/h e queda de granizo. Entre os municípios em alerta estão Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Caarapó, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Juti, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas e Tacuru. A Defesa Civil recomenda que a população evite áreas alagadas.

Frente fria

O frio também dá as caras nesta quarta-feira, conforme o Inmet a previsão é de queda maior que 5°C nas temperaturas. O alerta é válido para 28 cidades de MS, para evitar acidentes a Defesa Civil solicita que a população redobre atenção com idosos, crianças e animais domésticos.

Entre os municípios em alerta estão Amambai, Aral Moreira, Batayporã, Caarapó, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas, Tacuru, Taquarussu e Vicentina.

