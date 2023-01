Lagoa de contenção já teve projeto para ser uma praça

Depois da tempestade passar e a moradora tentar reconstruir os estragos da enxurrada que acabou com parte de sua casa localizada na Rua Nobres, no Bairro Água Limpa Park, região da saída para Rochedinho na Capital, todos que viram a tragédia que aconteceu ali tentam descobrir de quem é a responsabilidade do local, que há mais de 30 anos chegou a ser divulgado que seria uma praça e acabou abandonado.

Na parte dos fundos da residência que foi assolada pela enxurrada da última quarta-feira (4), existe uma construção que está abaixo do nível do solo e bem em frente a obra existe a lagoa de contenção, localizada na Rua Formosa, que se rompeu durante a chuva sendo a responsável pela tragédia que destruiu a residência de Lourdes.

A reportagem do Portal O Estado Online esteve no local nesta tarde (5), e ouviu alguns vizinhos que questionaram o abandono do local e o tamanho limitado e pequeno da manilha que escoa a chuva na área citada. Segundo os moradores recentemente foi colocada esta placa que aponta ser um manancial da Capital.

O morador do bairro Vila Nasser, Jorge Felix Teixeira, 57 anos, é morador desde 1975 na região e contou que o local do reservatório é um manancial e contou com exclusividade para o Portal O Estado Online que havia um projeto de ser uma praça ali envolta do loteamento, ele tinha até a propaganda da praça que seria construída, mas nunca saiu do papel e acabou se tornando o que é hoje.

Felix também recomendou que deveria aumentar o diâmetro da manilha porque a tragédia estava anunciada. Ele contou que chegou a chamar atenção, várias vezes, das pessoas que jogam lixo no local mas sempre acaba sendo questionado por não ser dono do local.

Já o novo morador do bairro, Bruno de Carvalho, corretor, 44 anos, vive em uma casa na rua Formosa há sete meses “Eu estou decepcionado com o bairro. Segundo o presidente do bairro, já foi feito uma reclamação formal na prefeitura, mas até agora não tivemos o retorno”, contou sobre o local que é uma região de manancial. Ele também contou que o posto de escoamento é muito grosso e dificulta a passagem da água, finalizando com tom de ironia dizendo que agora chegou o carnê do IPTU de quase R$2 mil reais para pagar.

