Junho começa com tempo firme e temperaturas amenas no Estado neste domingo

Mato Grosso do Sul terá céu limpo em boa parte das regiões, mas com manhãs e noites mais frias

O mês de junho começa com clima típico de outono em Mato Grosso do Sul neste domingo (1º). O tempo permanece firme em grande parte do Estado, com temperaturas mais baixas pela manhã e à noite. O frio será mais sentido na região sul, enquanto o norte e o leste devem ter temperaturas mais elevadas à tarde.

Na Capital, o dia será de céu encoberto pela manhã, com nebulosidade persistindo à tarde e céu limpo à noite. Os termômetros variam entre 14°C e 25°C. A umidade relativa do ar pode cair a 20% nas horas mais secas do dia, o que exige atenção à hidratação.

Em Corumbá, a previsão é de manhã encoberta e tempo aberto durante a tarde e noite. A cidade pantaneira terá uma das máximas mais altas do estado, chegando aos 30°C, com mínima de 14°C. A umidade varia entre 90% e 25%.

Dourados terá um domingo mais fechado, com céu encoberto em todos os períodos. A mínima deve ser de 13°C e a máxima não passa dos 24°C. O mesmo cenário se repete em Ponta Porã, que registrará a menor temperatura do estado: 11°C pela manhã, com máxima de 25°C à tarde.

Já Três Lagoas terá um domingo ensolarado do começo ao fim. A previsão indica céu claro em todos os períodos, com mínima de 13°C e máxima de 29°C. Assim como na capital, a umidade mínima pode chegar a 20%.

Os ventos sopram fracos em todas as regiões, predominantemente de sul e sudeste. O tempo firme e as temperaturas amenas indicam um início de mês típico para esta época do ano no Estado.

