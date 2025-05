Ancelotti visita Cristo Redentor e recebe bênção antes de compromissos com a Seleção Brasileira

Poucos dias após assumir oficialmente o comando da Seleção Brasileira, o técnico Carlo Ancelotti viveu um momento simbólico neste sábado (31), e visitou o Cristo Redentor, um dos cartões-postais mais famosos do país e uma das sete maravilhas do mundo moderno.

Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o passeio ao alto do Corcovado era um desejo pessoal do treinador italiano. Acompanhado por membros de sua comissão técnica, Ancelotti foi recebido pelo reitor do Santuário, Padre Omar Raposo, que o abençoou e presenteou com um terço. Carismático, o técnico retribuiu o carinho e também atendeu fãs e turistas presentes no local.

Ao lado do novo comandante estavam o coordenador executivo de Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, os auxiliares Paul Clement e Francesco Mauri, além do analista de desempenho Simone Montanaro. Em clima descontraído e admirando a vista do Rio de Janeiro, Ancelotti prometeu retornar em breve, dessa vez acompanhado da família.

Apesar do momento de contemplação e espiritualidade, o italiano já tem um grande desafio pela frente: preparar a Seleção Brasileira para os próximos compromissos nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A equipe encara o Equador no dia 5 de junho e o Paraguai no dia 10, partidas decisivas para garantir a classificação da equipe ao próximo Mundial.

Atualmente, o Brasil ocupa a quarta colocação na tabela, atrás de Argentina, Equador e Uruguai. A expectativa é de que, com Ancelotti no comando, o time recupere o protagonismo após uma campanha irregular nas rodadas anteriores.

Com um currículo vencedor e conhecido pela habilidade em lidar com elencos estrelados, Carlo Ancelotti inicia sua trajetória à frente da Seleção cercado de expectativa e fé, algo que, como demonstrou no alto do Corcovado, também parece fazer parte da sua estratégia pessoal para triunfar no Brasil.

Com informações do SBT News

