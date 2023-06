Em MT, Ismac estreia amanhã no Centro-Norte de Futebol de Cegos

O time do Ismac (Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas) estreia amanhã (14), às 13h (de MS), no Regional Centro-Norte de Futebol de Cegos 2023, em Várzea Grande (MT). O representante estadual busca vaga para a Série B do Brasileiro, previsto para novembro.

A delegação do técnico Leonardo Ribas deixou Campo Grande na noite de domingo e já está no Mato Grosso, onde enfrenta, na quarta-feira, a AMC (Associação Mato-Grossense de Cegos), no ginásio Fiotão. As equipes compõem o grupo A, que tem ainda a Acelgo-GO (Associação de Cegos para Esporte e Lazer de Goiás), e a Udevima-AM (União dos Deficientes Visuais de Manaus).

No B jogam CFCP-PA (Clube de Futebol para Cegos do Pará), Adef-DF (Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal), Uniace-DF (União dos Atletas Cegos do Distrito Federal), e ADVP-PA (Associação dos Deficientes Visuais de Parauapebas).

O torneio vai até sábado (17) e é o último torneio regional da modalidade no ano, após a CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais). Assim, ao fim da competição estarão definidos os oito times classificados para a Série B.

Cada regional garante vaga na Segunda Divisão ao campeão, desde que este já não integre uma das duas divisões nacionais. No caso do Centro-Norte, há cinco equipes previamente classificadas: Uniace, na Série B, além de Acelgo, AMC, CFCP e Adef, na Série A. Ou seja, na prática, três times lutarão pela vaga deste regional.

O torneio conta com dois grupos com quatro times cada, que jogam entre si em turno único. Classificam-se às semifinais os dois melhores de cada chave. O elenco do Ismac tem, entre os inscritos, os goleiros Eric Montenegro e Matheus Fernandes, e os atletas de linha Edson Ferreira, Eunício Soares, Ivanilson Gonçalves, Jorge Villalba, Maurício Stral, Nivaldo dos Santos, Ricardo Peralta e Valdir Alcântara.

Por Luciano Shakihama– Jornal O Estado do MS.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.