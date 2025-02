Jovem é executado com 11 tiros, em Maracaju

Um homem, de 22 anos, identificado como Valdeci Sanabria Rodrigues foi executado com 11 tiros nesta terça-feira (11). O caso aconteceu quando a vítima estava próximo a antiga ferroviária de Maracaju, cidade distante 159 km de Campo Grande. Nenhum suspeito foi encontrado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem estava nos arredores da região, quando o autor, ainda ão identificado, se aproximou e disparou 11 vezes, com uma arma calibre 9 milímetros. Ao chegar ao local, os policiais não encontraram testemunhas, apenas rastros de sangue no chão.

A vítima foi socorrida e levada ao hospital porém não sobreviveu aos ferimentos e faleceu.

O caso está sendo investigado e ainda não há mais informações sobre o ocorrido.