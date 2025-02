Prefeita Adriane Lopes acompanha retorno das aulas e fala como vai funcionar restrição do uso de celulares

Escolas municipais aguardam resolução local sobre a medida imposta pelo Governo Federal: “documento será publicado nos próximos dias”, disse Adriane

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, acompanhou o início das aulas nesta quarta-feira (12), na EMEI Professora Elenir Zanquetta Molina, localizada no bairro Jardim Presidente. O Jornal O Estado acompanhou a visita da chefe do Executivo Municipal, a qual falou sobre a entrega do kit escolar e uso do celular nas escolas, assunto que tem ganhado bastante repercussão nos últimos dias.

À imprensa, a prefeita reafirmou que os kits de material escolar, bem como os uniformes, estão sendo entregues nas sete regiões da Capital, além dos dois distritos. “Já iniciamos as aulas com os uniformes nas escolas, os kits escolares sendo entregues, acompanhando também a alimentação com as nossas equipes de nutricionistas. Estamos seguindo nesse trabalho feito com muita responsabilidade”, pontuou ela.

Quanto a proibição do uso de celulares nas unidades de ensino, medida imposta pelo Governo Federal e regulamentada em Mato Grosso do Sul pelo governador Eduardo Riedel, Adriane detalhou que haverá uma fiscalização própria em cada escola, documento esse que será publicado “nos próximos dias”. “A fiscalização é indispensável para que possamos ter crianças mais concentradas e também mais atentas ao conteúdo programático que vai ser aplicado durante o ano letivo de 2025. Nossa equipe técnica já está atenta, preparando para que a gente possa acompanhar esse novo momento, trazendo a educação como prioridade para a nossa Capital e para as nossas crianças, que são tão importantes para o futuro da nossa Cidade”.

Ao lado da prefeita, o secretário de Educação Municipal, Lucas Bitencourt, afirmou que as escolas da Educação Infantil já cumpriam uma orientação específica sobre o uso de celulares por parte dos alunos, e que o aparelho sempre é usado como recurso de aprendizado em sala de aula. “Agora, é claro, tem uma regulamentação que vai trazer ali as especificações. O que é que vai ser trabalhado, como vai ser trabalhado, porém, nós emitimos uma CI para as escolas com orientações claras para que eles pudessem intensificar o trabalho que já era realizado”, disse ele.

Colaborou Roberta Martins

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram