Vídeo: Jovem é espancado por grupo de homens na Capital; polícia investiga homofobia

Um jovem, de 23 anos, que teve sua identidade preservada, foi espancado por um grupo de aproximadamente 10 homens, após beijar outro rapaz. O caso acometeu em frente ao Armazém Cultural, na madrugada deste último sábado (9). A vítima não reconheceu os autores.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, registrado no mesmo dia, a vítima informou aos agentes que a motivação das agressões foi por homofobia, já que os homens passaram a espancá-lo quando beijou o menino que o acompanhava.

Imagens de Câmera de Segurança mostrou o exato momento em que a vítima, antes de ir embora do bar, beija outro rapaz em cima de uma moto. Após isso, é cercado por diversos homens. No momento, ele coloca o capacete e tenta sair do local, mas o seu companheiro é agredido por um chute nas costas.

Os dois rapaza são agredidos por socos, chutes, e impossibilitados de fugir. Em determinado momento, a vítima cai com a moto e sai correndo, mas é perseguido por um dos autores. Enquanto isso, os outros tentam erguer a moto, mas não conseguem e passam a golpear a moto.

O caso segue sendo investigado. Assista:

