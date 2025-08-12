Operação Impostor investiga crimes de corrupção e usurpação de função pública, em Corumbá

Na manhã desta terça-feira (12), a PF (Policia Federal) deflagou a Operação Impostor, que possui o objetivo de investigar crimes de corrupção e usurpação de função pública. A ação está acontecendo em Corumbá, distante 444 quilômetros de Campo Grande, em parceria com Corregedoria da Receita Federal.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, um homem, que não teve suas informações divulgadas, estaria se passando por auditor fiscal ou até mesmo como analista tributário, com o objetivo de extorquir condutores de ônibus, na BR-262, entre Corumbá e São Paulo.

Para receber os valores indevidos, ele utilizava a conta bancária de outra pessoa.

Segundo nota da PF, foram apreendidos aparelhos eletrônicos e outros materiais. A investigação prossegue com a análise do material. O servidor investigado poderá responder pelos crimes de corrupção e usurpação de função pública.

