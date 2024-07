Jovem de 22 Anos é preso por assassinato de piloto de motocross em Eldorado

Um jovem de 22 anos foi preso no final da tarde de domingo (28), após matar Guillermo Ramon Valdovinos, de 27 anos, com disparos de arma de fogo na MS-295, em Eldorado, município distante 442 quilômetros de Campo Grande. O autor tentou fugir e atirou contra os policiais militares que o perseguiam, mas foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde afirmou ter sido contratado para cometer o crime.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe da PM (Polícia Militar) foi acionada por volta das 16h30 por conta de disparos de arma de fogo que teriam sito efetuados durante um evento de motocross, realizado em uma pista próxima à rodovia na saída para Iguatemi. No local, testemunhas informaram que a vítima, de nacionalidade paraguaia, já estava morta e que o autor havia fugido.

Os policiais iniciaram uma busca pelo suspeito, que fugiu em direção a um milharal nos fundos do local e, posteriormente, entrou uma área de mata. Durante a perseguição, os policiais deram ordem de parada ao jovem, que se escondeu atrás de uma árvore e continuou correndo. Na tentativa de fuga, ele apontou uma arma na direção dos militares, que responderam com disparos.

Ainda de acordo com o registro policial, o rapaz não foi atingido e acabou se rendendo. Ele deitou no chão e foi algemado pela equipe. A pistola 9 milímetros utilizada no crime foi apreendida, ainda com três munições. Ao ser questionado sobre o homicídio, o autor afirmou que foi contratado por R$ 10 mil para matar Guillermo, mas não revelou o nome do mandante nem o motivo.

A equipe da Polícia Civil e a perícia estiveram no local e o jovem, que não teve o nome divulgado, foi levado para a delegacia. O caso foi registrado como homicídio qualificado e está sendo investigado. A vítima, Guillermo Ramon Valdovinos, era piloto de motocross.

