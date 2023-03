Instituições do MS participam do “Hora do Planeta”

A Câmara Municipal de Campo Grande participará neste sábado (25), da Hora do Planeta, um movimento global que busca sensibilizar as pessoas sobre a importância da preservação do meio ambiente.

Este ano, o ato simbólico acontece neste hoje (25), e na Capital a Casa de Leis irá desligar suas luzes entre as 20h30 e as 21h30 – o mesmo acontecerá em diversas cidades do mundo e convida a todos que às 20h desligarem as luzes.

O Carlão ( PSB), presidente da Câmara afirmou que apoia o movimento. “A degradação do meio ambiente é ruim para as futuras gerações e precisamos apoiar movimentos como este. Todos sabemos os problemas que o desmatamento e degradações. e precisamos preservar”, defendeu o parlamentar.

A proposta é que indivíduos, grupos e empresas apaguem as luzes por 60 minutos, para pensar em como cuidar do planeta. Limpar a praia, plantar uma árvore, se engajar em movimentos comunitários ou simplesmente reunir os amigos no momento de desligar a energia elétrica são maneiras de aderir ao movimento.

O evento é promovido em todo o mundo pela ONG ambientalista WWF (World Wide Fund of Nature) e consiste em apagar as luzes de monumentos e pontos turísticos por 60 minutos.

O objetivo é conscientizar a sociedade a respeito das ameaças ao meio ambiente e seus impactos na biodiversidade e na vida de todos e chamar a atenção da sociedade sobre a crise climática.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram