Confira a coluna – Tem aftas com frequência? Cuidado, pode ser síndrome de Behçet

O QUE SÃO AFTAS?

São pequenas lesões ulceradas, dolorosas, que podem aparecer na parte interna das bochechas, na língua, na garganta ou gengivas. As aftas são ocasionadas, mais frequentemente, por infecções bacterianas, traumatismos locais, carência vitamínica ou reações alérgicas. Normalmente, são de pequena duração, menor que 2 a 3 semanas. Porém, existem aftas de causa autoimune e inflamatória, que têm duração maior que 2 a 3 semanas, que podem localizar-se não só na boca, mas também nos órgãos genitais, que devem ser avaliadas por um reumatologista. Entre as doenças autoimunes que podem se manifestar por aftas, estão o lúpus eritematoso sistêmico e a síndrome de Behçet.

O QUE É A SÍNDROME DE BEHÇET?

A síndrome ou doença de Behçet (SB ou DB), se caracteriza pela presença de aftas bucal e genital, que aparecem repetidas vezes, associada a manifestações sistêmicas, como processo inflamatório de vasos (artérias e veias), na pele e órgãos internos.

A SB É FREQUENTE? QUAL A CAUSA?

A causa exata é desconhecida. Porém, sabemos que indivíduos, predispostos geneticamente e que tiveram exposição a bactérias ou vírus, podem desenvolver esta doença. A ocorrência maior dessa doença é na Turquia e países asiáticos, onde tem incidência que varia de 80 a 370 casos/100 mil habitantes/ano. Nos EUA, ocorre em 1 paciente/1 milhão de habitantes/ano. No Brasil, não dispomos dessa informação.

COMO SÃO AS MANIFESTAÇÕES DA SB?

As lesões da boca e região genital tendem a ocorrer repetidas vezes no mesmo ano e têm duração de até 2 meses. São muito dolorosas e recorrentes.

Na boca, podem ocorrer na língua, bochechas (face interna), na garganta, no palato (céu da boca) ou gengiva. Têm forma ovalada, com bordos vermelhos e com centro escavado e amarelado.

Na região genital, as úlceras têm o mesmo aspecto descrito acima, podendo ocorrer na vagina, no pênis e bolsa escrotal ou região perianal. Essas lesões podem infectar, o que piora muito a evolução.

Na pele, as lesões mais observadas são pseudo foliculite (uma lesão que lembra a raiz do cabelo inflamado), placas vermelhas, dolorosas e endurecidas, denominadas de eritema nodoso. Às vezes, podem ocorrer lesões ulceradas, conhecidas como pioderma gangrenoso.

Dor articular com sinais inflamatórios (artrite) ocorre, em grande parte dos pacientes, principalmente nos joelhos e tornozelos.

O sistema nervoso central pode ser acometido, levando a processo inflamatório das meninges (membrana que reveste o cérebro), causando meningite não infecciosa, inflamando os vasos cerebrais, ocasionando vasculite ou trombose.

O estômago e intestino também podem estar envolvidos, ocorrendo lesões ulceradas nesses órgãos, proporcionando dificuldade para engolir, diarreia ou dor abdominal, por exemplo.

Os vasos sanguíneos (veias e artérias) são também alvo do acometimento da SB, ocorrendo inflamação, trombose ou mesmo dilatação das artérias (aneurisma).

TEM TRATAMENTO?

Como as manifestações sistêmicas variam para cada paciente, o tratamento deve ser individualizado, após avaliação global do paciente. Portanto, depende de quais órgãos estão acometidos. As aftas podem ser tratadas com corticoides locais ou sistêmicos, bochechos com anti-inflamatórios e analgésicos, por exemplo. Para aqueles pacientes que têm comprometimento de outros órgãos podem ser usados corticoides e imunossupressores.

COMO A DB EVOLUI?

Essa doença tem períodos de melhora e de piora. Normalmente, diminui a sua atividade clínica com o avançar da idade. Após os 40 a 50 anos de idade, a evolução tende a ser mais favorável. Quais órgãos estão envolvidos e quais danos foram causados, são fatores que determinam a evolução clínica de cada paciente. A lição que fica é que tendo aftas de repetição, que têm duração maior que 2 a 3 semanas, com as características acima descritas, deve-se procurar atendimento médico especializado, para ter o diagnóstico e acompanhamento o mais precoce possível, para reduzir os danos.

