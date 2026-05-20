 INSS começa a pagar segunda parcela do 13º salário na próxima segunda-feira; veja calendário

A partir da próxima segunda-feira (25), aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começam a receber a segunda parcela antecipada do 13º salário. Os pagamentos seguem até o dia 8 de junho e devem beneficiar cerca de 35,2 milhões de segurados em todo o país.
Os primeiros depósitos serão feitos para quem recebe até um salário mínimo e possui final 1 no NIS (Número de Identificação Social). Já os segurados que recebem acima do piso nacional terão os pagamentos iniciados em 1º de junho.
A primeira parcela do abono foi paga em abril. Agora, a segunda etapa conclui o calendário antecipado definido pelo governo federal para 2026.
Segundo o governo, aproximadamente R$ 78,2 bilhões serão liberados nesta rodada de pagamentos.
Recebem a antecipação do abono natalino os segurados que recebem:
– Aposentadoria;
– Pensão por morte;
– Auxílio-doença;
– Auxílio-acidente;
– Auxílio-reclusão;
– Salário-maternidade;
– Benefícios por incapacidade temporária.
O pagamento não contempla beneficiários do:
– BPC (Benefício de Prestação Continuada);
– Renda Mensal Vitalícia.
Isso ocorre porque esses programas assistenciais não possuem previsão legal para pagamento do abono anual.
A consulta da segunda parcela já está disponível pelo aplicativo e site do Meu INSS.
Passo a passo:
1. Acesse o aplicativo ou site do Meu INSS;
2. Faça login com CPF e senha gov.br;
3. Clique em “Extrato de Pagamento”;
4. Baixe o documento com os valores.
Quem não possui acesso à internet pode obter informações pela Central 135, com atendimento de segunda a sábado, das 7h às 22h.
Calendário da segunda parcela do 13º
Para quem recebe até 1 salário mínimo
– Final do NIS 1 – 25/5
– Final do NIS 2 – 26/5
– Final do NIS 3 – 27/5
– Final do NIS 4 – 28/5
– Final do NIS 5 – 29/5
– Final do NIS 6 – 1º/6
– Final do NIS 7 – 2/6
– Final do NIS 8 – 3/6
– Final do NIS 9 – 5/6
– Final do NIS 0 – 8/6
Para quem recebe acima de 1 salário mínimo
– Final do benefício 1 e 6 – 1º/6
– Final do benefício 2 e 7 – 2/6
– Final do benefício 3 e 8 – 3/6
– Final do benefício 4 e 9 – 5/6
– Final do benefício 5 e 0 – 8/6
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