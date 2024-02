Início do ano letivo na rede municipal deve ser alterado na Capital

Por conta dos atrasos na construção das novas salas, primeiro dia de aula deve ser em 19 de fevereiro

Apesar da jornada pedagógica já ter começado na Reme (Rede Municipal de Ensino) de Campo Grande, o início do ano letivo deve ser alterado. Conforme o calendário escolar, publicado no Diário Oficial em novembro do ano passado, o ano escolar de 2024 iniciou em 2 de janeiro, sendo este período destinado ao atendimento ao público. Além disso, o prazo voltado para matrículas e à organização das turmas foi de 2 a 31 de janeiro e os professores se apresentaram no último dia 1º de fevereiro, justamente, data em que começou a jornada pedagógica e deve terminar nesta sexta-feira (9). Com isso, o ano escolar estava previsto para ocorrer em 15 de fevereiro.

Entretanto, conforme informações obtidas pelo jornal O Estado de servidores municipais que preferem não ser identificados, essa data pode ser alterada para o dia 19 de fevereiro e diversos fatores influenciam na mudança. Entre eles, está o atraso na construção das 166 novas salas, que faz parte do que foi denominado como o “maior pacote de ações na história da educação municipal da Capital”.

Há menos de um semana do retorno das aulas, em muitas unidades escolares o projeto das novas salas ainda não se tornou uma realidade. O município já dividiu a entrega dessas salas em duas etapas, sendo a primeira agora em janeiro, no início do ano letivo e a segunda, em abril.

Conforme já noticiado na última semana, no bairro Jardim Canguru, a Escola Professora Arlene Marques é um exemplo das unidades que não estão concluídas. De acordo com informações repassadas por um funcionário da administração da unidade, os trabalhos “não têm nem previsão para começarem”.

Na Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) São José, no Bairro Pioneiros, as obras estão em andamento, mas a passos lentos e conforme informações de pais que participaram ontem (8), da primeira reunião deste ano, apenas a base do contra-piso estava finalizada.

“E como vão fazer com as crianças, porque eles brincavam neste espaço e o que sobrou com a construção da sala? Está cheio de material da obra!”, questionou uma mãe.

Ainda conforme a responsável, foi dito na reunião também que a obra será entregue em março, ou seja, praticamente um mês após o início das aulas. “Acho difícil terminarem nesse período, até mesmo, por conta das chuvas que atrapalham o andamento”, finalizou.

Segundo a prefeitura, até o dia 30 de janeiro, 51 novas salas seriam entregues em diversas escolas municipais. As unidades são: Senador Rachid Saldanha Derzi, com 5 novas salas; EMEI Professora Elza Francisca de Souza Maciel, com uma nova sala; Celina Jallad, 4 novas salas; Professora Maria Regina de Vasconcelos Galvão, 10 novas salas; Dr. Plínio Barbosa Martins, construção de 5 novas salas; Frederico Soares, 3 salas; Professora Arlene Marques, 10 novas salas; Professora Leire Pimentel, 4 salas; Abel Freire Aragão, 4 salas; Irmã Edith Coelho Netto, 5 novas salas de aula.