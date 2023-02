Início da Quaresma é marcado por devoção na Capital; veja onde celebrar

O período de Quaresma começa nesta quarta-feira (22) para os católicos e marca o período de 40 dias onde os fiéis se voltam para práticas de jejum e obras de caridade. Diversas igrejas de Campo Grande irão realizar missas para receber os devotos, com horários diferenciados para atender a demanda da população que busca um momento de oração durante o período.

No Santuário Estadual Estadual Nossa Senhora Perpétuo Socorro, localizada na Avenida Afonso Pena e uma das mais antigas da Capital haverá novenas de hora em hora, com benção e imposição das cinzas. A primeira foi realizada às 6h e última começa às 23h. A distribuição das cinza é feita após a benção com o ícone, realizada em todas as novenas. De acordo com o Santuário, as cinzas representam a penitência “e demonstram nossa condição de mortais a qual retornaremos ao pó”.

Além disso, o Santuário irá realizar uma transmissão ao vivo da missa das 16 horas da tarde, por meio das redes sociais da paróquia e do canal do Youtube, com objetivo de levar a devoção a fiéis que residem em outros municípios de Mato Grosso do Sul e do Brasil.

Para os católicos, a Quaresma é o período no qual é realizada a preparação para a Páscoa, uma das mais importantes celebrações do calendário litúrgico da Igreja. Os devotos acreditam que é momento para realização de jejuns, caridade e orações. Hoje e na Sexta-feira da Paixão, de acordo com a igreja, o jejum deve ser o da carne vermelha, onde muitas famílias abdicam da carne e a substituem por outros itens como frango, ovos ou peixe. Já nos outros dias da quaresma o jejum é individual de cada fiel, onde alguns ‘prometem’ não comer doces ou bebidas alcóolicas, por exemplo. A quarta-feira de Cinzas marca o início da Quaresma, que terminará na quinta-feira da Semana Santa, em seis de abril.

Não se sabe precisamente o motivo que se estabeleceu a Quaresma com 40 dias de duração, mas de acordo com a tradição bíblica, diversos acontecimentos importantes se estenderam por um período que leva o número 40. Além dos fiéis da Igreja Católica, devotos da Igreja Ortodoxa, anglicanos e luteranos também praticam a Quaresma.

Veja a programação em diversas paróquias da Capital nesta quarta-feira:

Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Imposição das Cinzas das 6h às 23h;

Endereço: Av. Afonso Pena, 377, bairro Amambai, Campo Grande.

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora

Missa às 19h e transmissão ao vivo;

Endereço: Av. Manoel Ferreira, 171, bairro Santo Antônio.

Paróquia Divino Espírito Santo

Missa e Celebração às 19h30 na matriz e nas demais comunidades da paróquia;

Endereço: Rua Galeão, 34, Jardim Aero Rancho,.

Paróquia São José

Missas ao 12h e 19h;

Endereço: Rua Pedro Celestino, 1446, Centro.

Paróquia São João Bosco

Missas às 8h, 10h e 19h;

Rua Paraíba 1787 – Vila Célia,