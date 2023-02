Semana Cultural terá espetáculo de dança gratuito e atividades para crianças

Com parte da agenda cultural de Campo Grande, o Sesc Cultura irá receber nesta quinta-feira (23) o espetáculo de dança “Encontro de Tribos”, realizado pela Cia Isa Yasmin. O evento será gratuito e a recomendação é que os interessados cheguem com antecedência para garantir ingresso. O evento terá início às 19h, no Sesc Cultura, na Avenida Afonso Pena, 2270, centro.

O espetáculo é composto por uma banda de percussão formada apenas por mulheres que cantam, tocam instrumentos e dançam. Ele conta a história de mulheres que se encontravam nos mercados à céu aberto, onde caravanas e tribos se reuniam para trocar e vender mercadorias e descansar das longas viagens. Vindas de diversos locais, formavam uma roda e por meio de dança e música contavam histórias e vivências.

Já na sexta-feira (24) e sábado (25), a partir das 19h haverá o espetáculo “Revolução”, com o Teatral Grupo de Risco, que realiza uma adaptação do texto “A Revolução na “América do Sul”, de Augusto Boal. Também no sábado a criançada terá diversão, com a oficina “Pintura Abstrata com Fita Crepe”. Com início às 15h, a retirada de ingresso ocorre meia hora antes e será indicado para crianças a partir de cinco anos, acompanhadas dos pais. É preciso levar uma tela de pintura 30×40 cm, uma caixa de tinta guache e uma fita crepe.

Depois, às 16h o Cine Clubinho exibe a animação nacional “Solitude”, que conta a história de Sol, uma mulher do Amapá que um desencontro amoroso, entende o valor da própria companhia. Os ingressos para a sessão serão distribuídos meia hora antes. Também às 16 horas, a CIAhabiliDOCES fará contações de histórias com números que envolvem palhaçaria, acrobacia, música e pernas de pau, levando a arte circense para o público.