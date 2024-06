Incêndios no Pantanal forçam evacuação de escola na região do Paraguai-mirim

A evolução de focos de incêndio florestal no Pantanal fez com que as chamas aproximassem da margem do rio Paraguai oposta à Escola Jatobazinho, mantida pela Acaia Pantanal. A escola fica na região do Paraguai-mirim e atende 56 alunos, que pernoitam a semana toda, além de ter 34 adultos envolvidos na operacionalização.

A Brigada Alto Pantanal, que estava atuando contra incêndio cerca de 20 minutos acima da unidade escolar, fez deslocamento no final da tarde deste dia 6/5 para dar apoio nessa situação.

O Acaia Pantanal divulgou que a escola foi evacuada por questão de segurança e preservação da vida dos alunos e educadores. As aulas serão retomadas assim que o cenário estiver melhor. Os alunos foram dispensados neste 7/6, um dia antes do previsto no cronograma de atividades.

“Usamos nossa moto-bomba e outros equipamentos para tentar resfriar ao máximo a vegetação e o solo nas proximidades da margem. A intenção foi reduzir as chamas que seguiam no sentido do rio. Reduzir o fogo pode evitar que ele pule o rio e chegue na escola”, explicou o brigadista Arilson Borges.

Depois da criação dessa linha de defesa, um trabalho de mais de duas horas, a equipe ficou em alerta na região.

Desde quando a equipe passou a atuar na linha de frente para combater o fogo na região do Paraguai-mirim nesta semana, os brigadistas já percorreram mais de 170 km.

A comunidade na região está dando apoio em algumas atividades também. A BAP vem realizando, desde o dia 4/6, linhas de defesa para proteger comunidades, escolas e também realizou combate direto do fogo.

O trabalho da Brigada Alto Pantanal, mantida pelo Instituto Homem Pantaneiro (IHP), tem parceria estratégica com a Vbio.eco, Celeo, ISA CTEEP e Funbio.

O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul está com equipes também espalhadas pelo Pantanal para realizar o combate a incêndios florestais. O Prevfogo/Ibama também está com atuação e mobilização de equipes. A Marinha do Brasil presta apoio em alguns combates.

Com informações do Instituto Homem Pantaneiro