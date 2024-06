Pesquisa revela otimismo dos empresários para o Dia dos Namorados em MS

Levantamento da Abrasel revela otimismo com o Dia dos Namorados, em Mato Grosso do Sul, quatro em cada cinco empresários (83%) têm expectativa de desempenho melhor este ano em comparação com 2023. Nacionalmente o índice é de 74%, ou seja, os sul-mato-grossenses estão mais otimistas que o restante do País.

O presidente da Abrasel MS, João Francisco Fornari Denardi, ressaltou que os estabelecimentos noturnos são os que mais têm movimento nesta data. “Ao contrário do dia das mães e dia dos pais, onde os restaurantes que funcionam no almoço têm um movimento maior, no dia dos namorados, os que atendem à noite devem aproveitar a data e aumentar o seu movimento, por isso, a Abrasel estimula os empresários a investir em atrações, menus especiais e até mesmo brindes para os casais”.

Em relação ao otimismo dos empresários de MS, a pesquisa revelou que o percentual dos que acreditam num aumento de até 30% no faturamento em comparação ao mesmo período do ano passado é de 73%. Nacionalmente, esse percentual é de 66%.

Ao destrinchar os dados referentes aos empresários que acreditam no aumento do faturamento, a Abrasel apurou que 26% deles acreditam aumentar o faturamento em até 5%; 19% entre 6% e 10%; outros 19% entre 11% e 20%; e 9% acreditam aumentar o faturamento entre 21% e 30%. Já para 3% dos empresários, o aumento no faturamento estará entre 31% e 40%; e para 7% acima de 40%.

Inflação, endividamento e prejuízos

O índice de inflação acumulado entre maio de 2023 e abril de 2024, medido pelo IPCA, foi de 3,69%. Quando questionados sobre a capacidade de reajustar os preços dos cardápios para acompanhar a inflação, 40% dos estabelecimentos do Estado afirmaram que não conseguiram aumentar os preços nos últimos 12 meses. 52% realizaram reajustes conforme ou abaixo da inflação e apenas 8% reajustaram acima da inflação.

Nacionalmente, os números são semelhantes. 39% dos estabelecimentos não conseguiram aumentar os preços nos últimos 12 meses. 51% realizaram reajustes conforme ou abaixo da inflação e apenas 10% reajustaram acima da inflação.

Já em relação ao endividamento, a pesquisa identificou que 28% das empresas sul-mato-grossenses têm dívidas em atraso, frente a 41%, nos números nacionais. Em MS, 67% devem impostos federais, 57% impostos estaduais, 38% fornecedores de insumos, 38% têm parcelas de empréstimos atrasadas, 33% devem taxas municipais, 29% encargos trabalhistas e previdenciários e 29% devem serviços públicos (água, gás, energia elétrica).

Quando se observa os números em nível nacional, 72% das empresas devem impostos federais, 53% impostos estaduais, 38% empréstimos bancários, 31% encargos trabalhistas e previdenciários, 30% serviços públicos (água, gás, energia elétrica), 27% taxas municipais, 26% devem a fornecedores de insumos e 23% estão com o aluguel atrasado.

Um dado percebido pela pesquisa é que em MS 19% das empresas registraram prejuízo em abril, índice 7% abaixo do nacional, que foi de 26%. No Estado, outros 37% ficaram em equilíbrio e 44% realizaram lucro. Para 45% o faturamento de abril foi menor que o de março — apenas 27% disseram ter sido maior.

A pesquisa da Abrasel foi realizada com empresários do setor entre os dias 20 e 27 de maio, com 2.748 respostas em todo o Brasil.