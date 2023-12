Idosa esquarteja marido e guarda partes do corpo no congelador

Uma idosa de 61, foi presa na tarde de ontem (26), após matar e esquartejar o marido, de 64 anos, em Selvíria, a 399 quilômetros de Campo Grande. Partes do corpo da vítima foram encontrados em uma mala, nas margens da BR-158. Segundo a Polícia Civil, a mulher confessou que guardou outras partes do corpo em seu congelador.

Segundo a Polícia Civil, a idosa inicialmente negou qualquer envolvimento com a morte do marido, mas após entrar em contradição, relatou ser autora do homicídio.

Em depoimento, a mulher disse aos policiais que matou o marido com veneno de rato. Sem saber o que fazer com o corpo, ela decidiu esquartejar a vítima. Ainda em testemunho na delegacia, a mulher disse que colocou o tronco dentro deu ma mala e as demais partes em um congelador, onde também armazenava lanches que vendia.

Ela ainda citou que após matar o marido, a idosa tentou descartar a mala na tarde de quinta-feira (25). Ela jogou a cabeça, braços e pernas congeladas em uma zona rural do município.

Durante a investigação para elucidar o assassinato, testemunhas foram ouvidas e relataram que o casal brigava muito. A mulher foi presa em flagrante e responderá pelo crime de homicídio qualificado.

