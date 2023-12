Feirão de impostos tem oferta de gasolina e descontos em shopping

Na manhã de hoje (27), Conselho de Jovens Empresários (CJE) da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), realiza o Feirão do Imposto, em diversos setores da Capital. De acordo com a entidade social, o objetivo é conscientizar e mostrar para os campo-grandenses sobre os altos valores da carga tributária pagos pela população.

Segundo a ACICG, a primeira ação de hoje foi a comercialização de 10 mil litros de gasolina sem a taxação de tributos, em um posto de gasolina situado na Av. Costa e Silva, na Vila Progresso. “Precisamos mostrar ao consumidor como a isenção de impostos em diversos produtos pode impactar demais no seu dia a dia. Nesta ação, por exemplo, o consumidor pode perceber a diferença de R$ 1 mais barato em relação ao preço cheio (R$ 4,79) comercializado na bomba,” explicou o presidente do Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial, Willyan Francescon.

Presidente do Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial, Willyan Francescon. Foto: Divulgação

Por volta das 7h, os campo-grandenses que passavam pela região, foram pegos de surpresa com filas quilométricas em frente ao posto de gasolina. Foram distribuídos 350 senhas para a compra do combustível, que será limitada a R$100,00 por consumidor. Neste feirão, o valor do litro será de R$3,799.

Aguardando na fila, o motorista de aplicativo, Alceu José Zanette, de 59 anos, se mostrou bastante aliviado por abastecer o veículo economizando R$ 25 reais que será utilizado para presentear os netos no hoje. “Essa ação é de muita importância por conta da situação financeira em que nosso país enfrenta. Estou há 40 minutos na fila e esse valor que estou economizando agora, já vou usar para comprar presente aos meus netos”, comentou para a reportagem do Portal O Estado Online.

Descontos em diversos setores do comércio.

Além no desconto de impostos na venda de gasolinas, o Feirão do Imposto também contará com a adesão com mais de 15 estabelecimentos dos setores de vestuário, maquiagem, bijuterias, óculos, acessórios de celular, livros, entre outros, participarão da ação disponibilizando dezenas de produtos sem a taxação de tributos. No Pátio Central, o estacionamento hoje estará com valor único neste dia: R$ 7 para automóveis e R$ 4 para motos.

Dados

Segundo dados do Impostômetro, os brasileiros já pagaram mais de R$1,275 trilhão aos cofres públicos nesses cinco primeiros meses do ano. Só os sul-mato-grossenses arrecadaram R$1,36 bilhão em tributos federais, estaduais e municipais.

