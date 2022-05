Idosa de 77 anos servia como “distração” para crime de tráfico de drogas

Na manhã desta quinta-feira (19), o delegado da DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), Hoffman D’Ávila, realizou coletiva de imprensa na sede da delegacia para esclarecimentos sobre o caso da família presa por tráfico de drogas no Jardim Itamaracá que transportava a droga em um caminhão.

A ação que apreendeu 54,200 quilos de pasta de cocaína, divididas em 53 tabletes, faz parte da “Operação Unitatem, que uniu esforços da PFR (Polícia Rodoviária Federal) com a Polícia Civil por intermédio da Denar, com foco no tráfico interestadual de cargas.

Segundo informações da polícia, o caminhão estava em nome de uma empresa que aparentemente não está envolvida no esquema. A empresa é sediada no munícipio de Corumbá, e estava carregada com material lícito. A droga era transportada na cabine do motorista, embaixo do local de descanso do condutor, onde um colchão é instalado.

As equipes da policia realizavam a algum tempo um monitoramento da família. “Estávamos monitorando esse motorista que utilizava esse veiculo, que em outra situação já havia praticado esse ato delituoso (tráfico interestadual) no mesmo modus operanti: ele vem para Campo Grande com a droga de Corumbá e um outro criminoso pega esse material. O condutor do caminhão já tinha passagem pela polícia”, explica o delegado.

Ainda segundo o delegado, havia outras pessoas envolvidas no esquema criminoso. “Havia outros dois batedores, pessoas que iam juntamente com o caminhão na via verificando se havia fiscalização da policia no trecho. Eles chegaram aqui a noite e foram para o Itamaracá”, esclarece Hoffman.

De acordo com o inspetor da PRF, Tércio Baggio, o tamanho da carreta e o horário de circulação chamou atenção das equipes. “Como a carreta é de nove eixos, que contém restrição de circulação na parte da noite, foi mais um fator para chamar a atenção dos investigadores. Ele desacoplou o cavalo da carreta e pernoitaram na residência para em seguida seguirem caminho para São Paulo”.

Um dos batedores era filho do condutor do caminhão e neto da idosa de 77 anos. “O filho e a mãe foram presos na cabine, em flagrante. Toda a pasta base de cocaína estava na cabine, dentro de duas sacolas embaixo das acomodações. O neto por sua vez fora preso no Hotel Paris, em Campo Grande, por estarem pernoitando naquele local e segundo interrogatório dos conduzidos, eles iriam transportar essa droga para o estado de São Paulo, visto que o preço é o dobro do preço aqui da Capital”, diz o delegado da Denar.

Há mais um envolvido no crime, outro batedor que utilizava um veículo Voyage. Ele foi identificado e qualificado a prisão preventiva e as equipes já localizaram o endereço do suspeito. Para o inspetor da Denar, a utilização de uma pessoa idosa no esquema servia como distração para abordagens. “Talvez por já ter uma passagem ele resolveu agregar a família para disfarçar, uma pessoa de 77 anos acaba dissuadindo a intenção criminosa que pode estar oculta. Essa era a função da senhora ao nosso entender”, explica Tércio.

A família foi presa e autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação com o tráfico. Eles foram encaminhados para audiência de custódia e submetidos a investigação do judiciário do Ministério Público. A polícia continua investigando o crime e o possível envolvimento de mais pessoas.



