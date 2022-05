INSS libera consulta à segunda parcela do 13º; veja calendário e como saber o valor

Por Felipe Nunes – São José do Rio Preto, SP (FOLHAPRESS)

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) informou que a consulta aos valores da segunda parcela do 13º estará liberada nesta quinta-feira (19) para todos os aposentados, pensionistas e demais beneficiários. O novo extrato já está disponível para parte dos aposentados nesta quarta (18), segundo consulta feita pela reportagem com beneficiários que acessaram o Meu INSS e conferiram os valores do extrato de maio. Veja abaixo como consultar.

O órgão explicou que, conforme que a folha de pagamentos vai sendo processada, os valores começam a aparecer nos extratos dos segurados e que nesta quinta-feira os dados estarão disponíveis para os mais de 31,6 milhões de beneficiários que têm direito ao 13º. No total, o valor liberado para o pagamento da segunda parcela será de R$ 28,3 milhões.

O pagamento da segunda parcela do 13º começa na próxima quarta-feira (25), junto com o benefício do mês. O abono será pago até o dia 7 de junho, de acordo com o número final do benefício. Veja abaixo o calendário completo.

Extrato mostrará o valor do benefício mensal, o valor total do 13º, o desconto da primeira parcela já paga, além de descontos como Imposto de Renda (para quem tem a cobrança) e consignados, se for o caso. O Imposto de Renda, que será cobrado neste pagamento, é feito sobre o valor total do 13º para quem não é isento da cobrança.

O calendário começa os depósitos primeiro para segurados que ganham um salário mínimo (R$ 1.1212). Depois, a partir de 1º de junho é a vez de quem ganha valores acima do mínimo até o teto, de R$ 7.087,22 neste ano. A primeira parcela do 13º foi paga entre abril e o começo de maio.

Têm direito ao abono anual aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão.

Veja o calendário da segunda parcela do 13º do INSS

Final do benefício; Data do depósito

1; 25/05

2; 26/05

3; 27/05

4; 30/05

5; 31/05

6; 01/06

7; 02/06

8; 03/06

9; 06/06

0; 07/06

Para quem ganha acima do salário mínimo

Final do benefício; Data do depósito

1 e 6; 01/06

2 e 7; 02/06

3 e 8; 03/06

4 e 9; 06/06

5 e 0; 07/06

Para saber quanto vai receber de 13º, de benefício mensal e se foram aplicados descontos, o aposentado precisa ter senha de acesso ao Meu INSS.

Como consultar a 2ª parcela do 13º

Pelo site:

– Acesse www.meu.inss.gov.br

– Na página inicial, vá em Entrar com gov.br

– Depois, informe o CPF e clique em Continuar

– Na página seguinte, digite a senha e vá em Entrar

– Na página inicial, clique em Extrato de Pagamento

– Aparecerão dois valores: os que foram pagos na competência de abril, cujo status estará como Pago, e os que serão pagos em maio

– Clique na seta ao lado do pagamento de maio de 2022

– Ao lado da competência de maio de 2022, aparecerá o valor líquido a ser pago no mês (após descontos)

– O segurado poderá consultar: o valor do benefício (código 101), o valor total do 13º salário (código 104), adiantamento do 13º de competências anteriores (323, a primeira parcela), empréstimo consignado, se houver, arredondamentos necessários, agência em que o benefício está vinculado e a data em que o valor estará disponível

– É possível gerar o PDF, clicando no final da página em Baixar PDF

Pelo aplicativo:

– Abra o app Meu INSS

– Clique em Entrar com gov.br

– Informe o CPF e vá em Continuar, depois, digite sua senha e vá em Entrar

– O programa perguntará se quer registrar o aparelho para receber notificações, escolha Não permitir ou Permitir

– Na página inicial, vá em Extrato de pagamento

– Clique na seta ao lado do pagamento de maio

– O segurado poderá consultar: o valor do benefício (código 101), o valor do 13º salário (código 104), adiantamento de 13º em competência anterior (323, ou seja, a primeira parcela), empréstimo consignado, se houver, arredondamentos necessários, agência em que o benefício está vinculado e a data em que o valor estará disponível

– É possível gerar o PDF, clicando no final da página em “Baixar PDF”

Pagamento do 13º

Repetindo o que fez nos últimos dois anos, o governo federal decidiu, por meio de decreto, antecipar o pagamento do 13º benefício dos aposentados e pensionistas do INSS. O objetivo é tentar amenizar os reflexos econômicos provocados pela pandemia da Covid-19. Em geral, o pagamento do 13º ocorreria nas competências agosto e novembro. Por lei, não têm direito ao 13º salário os segurados que recebem benefícios assistenciais.

Fonte: Folhapress.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.