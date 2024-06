Idosa de 70 anos resgatada de cárcere privado em Campo Grande

Na noite de terça-feira (4), uma idosa de 70 anos foi resgatada de uma situação de cárcere privado em uma casa no Jardim Colúmbia, em Campo Grande. A vítima, mantida presa pelo próprio marido de 67 anos, foi encontrada em um ambiente insalubre, com fezes, comida estragada e lixo. O resgate foi realizado pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) após uma denúncia anônima.

A denúncia foi recebida pelo Whatsapp funcional da GCM (Guarda Civil Metropolitana). Ao chegarem no local, os guardas foram informados pelos vizinhos sobre as condições deploráveis em que a idosa estava sendo mantida. Os moradores forneceram fotos e vídeos do interior da casa, que mostravam um cenário de extrema sujeira e descaso.

Os guardas constataram a veracidade das denúncias e resgataram a vítima. O suspeito, marido da idosa, foi detido no local. Em seu depoimento, o homem alegou que a esposa sofre de esquizofrenia, razão pela qual estaria naquela situação. No entanto, ele não apresentou nenhum laudo médico que comprovasse a condição de saúde mental da vítima.

Devido ao estado de agitação e agressividade da idosa, ela foi imediatamente encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Almeida. Devido à gravidade do seu estado psicológico, a mulher foi transferida para o Centro de Atenção Psicossocial (Caps), onde receberá acompanhamento especializado.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), onde o caso foi registrado como sequestro, cárcere privado e tortura. A polícia continuará investigando o caso para esclarecer todos os detalhes e responsabilidades.

