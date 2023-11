Hospital do Câncer abre campanha com 100 atendimentos por dia

Dos 1,8 mil pacientes atendidos no ano passado, 28 foram diagnosticados

Agora é a vez de os homens se conscientizarem sobre a importância da prevenção ao câncer de próstata, que chega a 1.230 casos novos por ano. Para alcançar mais pessoas, o HCAA (Hospital de Câncer Alfredo Abrão) de Campo Grande iniciou a campanha Novembro Azul, e a partir desta terça- -feira (7), às 6h, abre as suas portas com a distribuição de 100 senhas para a realização do exame de sangue PSA (Antígeno Prostático Específico) extras, gratuitamente.

Durante a campanha de 2023, dos 1,8 mil exames realizados, 126 apresentaram alteração e 28 chegaram ao diagnóstico positivo para o câncer de próstata. De acordo com a estimativa 2023-2025 do Inca (Instituto Nacional do Câncer), o câncer de próstata é o mais incidente nos homens. A previsão é de 71,7 mil novos casos desse tipo no país e, em Mato Grosso do Sul, estão previstos 1,2 mil casos novos por ano desta neoplasia. Quando diagnosticado e tratado no início, a chance de cura é de 90%.

Segundo o médico urologista do HCAA, Marcelo Luiz Brandão, o recomendado para homens com histórico de câncer de próstata na família é que o exame seja feito a partir dos 45 anos, enquanto os homens sem histórico podem começar os preventivos aos 50 anos. “Aqui, no hospital, a gente vê muito isso, atendemos muitos pacientes que têm um irmão, um pai, um tio na família paterna com a presença da doença, que pode manifestar mais cedo nesses casos”, destaca o médico.

Todos os dias são realizados até 30 exames de sangue para rastreamento da doença no hospital, mas na campanha Novembro Azul são acrescentadas 100 vagas. “Esse público normalmente fica esperando pela data para conseguir realizar os exames com a gente. É uma procura maciça e estaremos aqui, todos os dias, para atendê- -los, pois quanto mais cedo o câncer for detectado maiores são as chances de cura”, reforça Amilcar Silva Júnior, presidente do Hospital de Câncer.

Foi na campanha do ano passado que o cirurgião-dentista aposentado Odair Damasceno, de 74 anos, recebeu o resultado do exame com alteração e rapidamente iniciou o tratamento. “Todos os anos eu faço o exame e apenas no do ano passado a alteração apareceu, era o diagnóstico positivo. Hoje, eu estou bem, já consigo atender no meu consultório, graças ao cuidado que recebi, aqui. É muito importante que façam o exame, pois é a única maneira de o médico preservar a vida do paciente. Quanto antes o tumor maligno é detectado, mais rápida será a cura”, reforça o aposentado.

A novidade para a campanha deste ano é a parceria com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), que disponibilizará o resultado dos exames na Unidade Básica de Saúde mais próxima do paciente. “Esse ano temos uma novidade, que os resultados podem ser retirados no posto de saúde mais próximo da casa dele, sem precisar vir aqui, pegar. Se houver alguma variação, já será agendado todo o processo e o Hospital de Câncer garante o atendimento aqui, independentemente do número de vagas disponíveis, pois serão pacientes originários da campanha de novembro”, explica o coordenador administrativo do Hospital, Amilton Fernandes Alvarenga.

Para quem não conhece, o PSA é um exame de sangue comum que avalia o hormônio PSA, uma substância produzida pelas células da glândula prostática. A maioria dos homens saudáveis têm níveis menores de 4 ng/ml de sangue. A chance de um homem desenvolver câncer de próstata aumenta proporcionalmente com o aumento do nível do hormônio.

Entre os sintomas iniciais do câncer de próstata estão dores ou ardor ao urinar, disfunção erétil, sangue ou na urina ou no esperma, perda do controle da bexiga ou intestino devido à pressão do tumor sobre a medula espinhal. Se a doença se disseminou, o homem pode apresentar sintomas como dor nas costas, quadris, coxas, ombros ou em outros ossos. O HCAA ressalta que outras doenças e também benignas da próstata, como hiperplasia prostática, podem apresentar os mesmos sintomas. Por isso, é essencial procurar um médico especialista para fazer o diagnóstico correto. Quanto mais cedo procurar o médico e fazer tratamento, maior a chance de cura.

SERVIÇO

Os interessados podem comparecer ao Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão, na rua Marechal Rondon, 1.053, a partir desta terça-feira (7), às 6h. É importante fazer jejum de 4 horas, sem relação sexual por 72 horas antes do exame, sem atividades que envolvam montaria (pedalar, conduzir motocicleta ou andar a cavalo).

