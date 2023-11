Fronteiras do Estado ganham reforço das Forças Armadas

A Operação Ágata Fronteira Oeste 2 começou ontem (6), em decorrência do decreto nº 11.765, de 1º de novembro de 2023, que determina, o incremento do emprego de tropas das Forças Armadas, por seis meses, na faixa de fronteira dos Estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná, em coordenação e articulação com os OSPF (Órgãos de Segurança Pública e de Fiscalização) e Agências federais, estaduais e municipais, para o fortalecimento das ações de combate aos ilícitos transfronteiriços e ambientais.

Conforme o CMO (Comando Militar do Oeste), na manhã de ontem (6), já foi realizada a primeira reunião de coordenação com representantes da Marinha do Brasil, Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Mato Grosso do Sul, Polícia Civil, Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, Departamento de Operações de Fronteira, Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas, Agência Brasileira de Inteligência em Mato Grosso do Sul, Divisão Regional de Inteligência Penitenciária/Centro-Oeste.

Atualmente, existem 49 operações. Questionado sobre a importância, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, destacou que as Forças Armadas já atuam no Estado, dando suporte para as ações desenvolvidas na fronteira e que agora tendem a impactar ainda mais, na luta contra o crime.

“O Exército Brasileiro já está presente, junto com Marinha, a Aeronáutica, as Forças Armadas, de uma maneira geral. As nossas forças de segurança pública são totalmente integradas, isso é muito positivo. E o ministro, ao decretar essa GLO, reforça toda essa estrutura”, pontuou.

Por – Inez Nazira

