Hospital de Câncer alerta que adesão à campanha de prevenção ainda está baixa

Com 100 senhas distribuídas diariamente para os exames, mais de 20 vagas sobram todos os dias

Com 100 senhas distribuídas diariamente, a adesão à campanha Novembro Azul do Hospital de Câncer Alfredo Abrão está sendo baixa, tendo sobrado até 35 vagas. É importante destacar que o exame realizado, o PSA, é feito por coleta de sangue e é o melhor caminho para a prevenção da doença.

De acordo com o hospital, na última quinta-feira (16), apenas 65 homens retiraram as senhas para realização do exame, já na sexta-feira (17), foram 75. Fazer a testagem é essencial, principalmente por Mato Grosso do Sul ter uma estimativa de 1.230 casos novos por ano de câncer de próstata – que, se diagnosticado precocemente, tem chance de cura de 90%.

O médico urologista do hospital, Marcelo Vilela, reforça o convite aos homens para que aproveitem a campanha e façam o exame. “Você, que tem acima de 45 anos, tem histórico familiar de câncer de próstata, estamos de portas abertas, neste mês de novembro. Nosso hospital está preparado para fazer o exame, muito importante para a prevenção da sua saúde”, disse.

Diferente dos anos anteriores, a campanha deste ano ganhou parceria da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), que irá disponibilizar os resultados nas Unidades de Saúde mais próximas dos pacientes. No local, o exame será analisado por um profissional da saúde que encaminhará os casos suspeitos para serem investigados e, se detectados, serão encaminhados para tratamento.

Em estágio inicial, o câncer de próstata geralmente não causa sintomas, por isso é importante se consultar com um médico e realizar os exames periodicamente. Mas deve-se ficar atento a alguns sintomas como: dor e ardor ao urinar, sangue no esperma ou urina, impotência, perda do controle da bexiga e dores.

Caso a doença seja compro vada, o médico pode indicar radioterapia, cirurgia ou até tratamento hormonal. A escolha do tratamento mais adequado deve ser individualizada e definida após médico e paciente discutirem os riscos e benefícios de cada um.

Os interessados podem ir ao Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão, na rua Marechal Rondon, número 1.053, a partir das 5h. É importante que o paciente esteja em jejum de 4 horas, sem relação sexual há 3 dias e sem realizar atividades de montaria (pedalar, cavalgar ou pilotar moto)

Por – Kamila Alcântara

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.