Comércio de Campo Grande deve lucrar R$ 50 milhões com a Black Friday

A contagem regressiva no varejo de Campo Grande já começou. Nesta sexta-feira (24), mais de 300 lojas participam da Black Friday. A data, que já é marcada no calendário dos consumidores de plantão, deve movimentar em 50 milhões a economia local, conforme informou o presidente da CDL-CG (Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campo Grande), Adelaido Vila.

“A expectativa da Black Friday é movimentar em torno de 50 milhões, neste ano. Uma novidade que a gente não costuma ver constantemente são as vendas no crediário, nesse período. Com o Desenrola Brasil, o projeto do governo federal que tem o objetivo de diminuir os números de inadimplentes, a volta do crediário deve acontecer nessa Black Friday, ou seja, mais pessoas comprarão no crediário”, apontou.

Aproveitando a onda do momento, ou, melhor dizendo, a onda de calor, dentre os itens que provavelmente estarão na lista de compras para essa Black Friday, segundo acredita o representante dos lojistas, está relacionado com as altas temperaturas e seus efeitos. Com isso, aparelhos de ar-condicionado e ventiladores tendem a alavancar os lucros.

todo o ano, o varejo ampliado, que é o que vende produtos com valores mais agregados, teve uma ligeira queda. Já o varejo que vende aquele produto do uso contínuo, do uso diário, esse se manteve fortalecido. Então, a tendência é que as pessoas comprem produtos com valor mais agregados, nessa Black Friday. Dentre a lista de produtos com valor mais agregado está justamente os eletrodomésticos. Acreditamos que um dos itens mais procurados nesse momento, reforçando essa questão da temperatura muito elevada será o ar-condicionado, ventilador, geladeira, freezer etc. Tudo aquilo que gere algum tipo de conforto”, avalia Adelaido.

Preparação

Com grande expectativa, o gerente da loja Riachuelo, na 14 de Julho, compartilhou com a reportagem que a preparação para a Black Friday começou semanas antes da data, que a programação é que ao longo da semana os clientes já possam encontrar queda no preço de alguns produtos. E mais ainda a partir do dia 23.

“Na quinta-feira mesmo, preparamos vários descontos promocionais. Em nossa análise, essa data se concentra mais no setor de eletrônicos (vendas de celulares), e perfumarias. Então, teremos promoções específicas, pois a Black Friday é muito forte para vender aparelhos celulares. Na loja física, principalmente, vendemos mais esses produtos do que em dias normais.

O mês de novembro é o mês de descontos, garantiu a gerente da loja de Prisma Cosméticos, Cirlei Mariotti, pois além da Black Friday o estabelecimento celebra o aniversário da loja. A gerente conta ainda que para a sexta- -feira (24), os clientes podem esperar descontos para produtos de cabelos como os da linha Bio Extratus, Wella, Koleston, dentre outras marcas. E que a data é uma chance de atrair novos clientes, mirando as festas de fim de ano.

“Já percebo uma movimentação boa, pois acredito que alguns já receberão a primeira parcela do 13º salário. Alguns produtos já estão com preços de promoção, devido ao aniversário da loja, e terá mais produtos que entrarão no dia da Black Friday, com até 40% de desconto, alguns serão expostos na entrada da loja. Aproveitamos essa data, também, para que o consumidor conheça a loja e volte para as compras de dezembro, como Natal e Ano Novo”, destacou a gerente.

Brasil, o 3º país que mais pesquisa on-line

Informações da Cupom Válido indicam que a data popular nos Estados Unidos já é um fenômeno global, com participação da maioria dos países. Inclusive pelo Brasil, que é o 3º país que mais realiza pesquisa on-line sobre o termo Black Friday no mundo – o que revela o forte interesse do público para esta data de compras.

vezes mais interesse na Black Friday do que a média mundial. O Brasil fica atrás somente dos Estados Unidos e Alemanha, primeiro e segundo do ranking, respectivamente. É o que revela um estudo divulgado pela plataforma de cupom de desconto cupomvalido.com.br, com dados da Statista e SEM Rush sobre a Black Friday no Brasil e no mundo.

Black Friday em números

Na última edição da Black Friday no Brasil, foi gerado um valor recorde de mais de R$ 4,2 bilhões em vendas. O valor médio de cada pedido foi de R$ 753 cada – um aumento de 15% em relação à edição anterior. Segundo o estudo, já existem mais de 114 milhões de brasileiros que compram frequentemente online, e que, no último ano, realizaram um total de R$ 205 bilhões em compras. Isto mostra que a Black Friday é uma tendência que ainda possui potencial significativo de crescimento nas próximas edições.

Os preferidos dos brasileiros

A categoria de Vestuário (roupas, tênis e acessórios), é a preferida dos brasileiros, com mais de 44% de interesse de compra. Em seguida ficam as categorias de Eletrodométicos e Eletrônicos, em segunda e terceira posição, respectivamente.

Segundo a pesquisa, 71,9% dos brasileiros preferem realizar as compras on-line na Black Friday. Em contrapartida, 22% preferem realizar as compras nas lojas físicas.

.O cartão de crédito ainda é a principal forma de pagamento, utilizada por consumidores em 67% dos casos. Em seguida fica o dinheiro (nas lojas físicas), cartão de débito, boleto e carteira digital, respectivamente.

