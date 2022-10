Homem morto no Nova Lima tinha passagem por roubo e estupro

Um homem, identificado como Rodrigo de Mendonça Rosa, de 30 anos, foi morto a tiros na noite deste domingo (9), na rua Randolfo Lima, no bairro Nova Lima, região norte de Campo Grande. De acordo com a polícia que atendeu a ocorrência, os autores do crime fugiram em uma caminhonete, mas depois foram localizados e presos em flagrante. Moradores relataram aos policiais que viram três homens, entrando em uma caminhonete e fugindo do local.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Civil foi acionada e quando chegou no local do crime já estavam presentes equipes da Polícia Militar e Perícia, que constatou que foram dois tiros na região da cabeça e um na parte do tórax. A polícia estaria se deslocando pelo bairro devido a outra ocorrência, quando avistou uma mulher pedindo ajuda, dizendo que havia presenciado um homicídio, e que seriam três autores, que fugiam em um veículo do tipo Ford Ranger de cor preta.

As equipes então realizaram diligências pela região e o veículo foi encontrado na esquina da rua Randolfo Lima. Ao avistarem a polícia, os ocupantes do veículo empreenderam fuga, e dispensaram um objeto de aparência metálica pelo caminho. A equipe conseguiu parar o veículo, que era ocupado por três indivíduos, que estavam em posse de dinheiro, quatro munições de revólver calibre 38 e a chave de uma motocicleta. Os três foram presos e encaminhados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro para prestarem maiores esclarecimentos.

A esposa de Rodrigo contou a polícia que na tarde do domingo, por volta das 15h, ela e o marido estavam em uma conveniência, para um bingo. Um dos suspeitos do crime estava no estabelecimento e teria passado a tarde com a vítima, negociando a compra de uma motocicleta de propriedade de Rodrigo. A mulher conta ainda que os outros dois suspeitos também estavam na conveniência, porém em outro carro, e teriam passado vária vezes na região. O primeiro suspeito teria id0 até a casa de Rodrigo, por volta das 19h15, para ver pessoalmente a motocicleta que negociava. Foi nesse momento que o veículo anterior, com os outros dois indivíduos, teria passado e efetuado os disparos contra a vítima, que caiu ao solo.

Rodrigo, conhecido pelo apelido de “Belo” tinha extensa passagem pela polícia, por tráfico, furto, receptação, formação de quadrilha, roubo e pelo crime de estupro. Os crimes foram cometido com mais de 40 comparsas diferentes, desde sua adolescência. Ele ainda tinha envolvimento com o PCC (Primeiro Comando da Capital). Em 2010, Rodrigo e mais dois homens invadiram uma casa na Vila Morumbi, e roubaram um carro, joias e um celular da residência. Durante o assalto, Rodrigo teria estuprado uma das vítimas, que tinha 32 anos, durante duas horas em um matagal próximo. Na época do crime ele era recém liberado da Unei (Unidade Educacional de Internação), já que tinha completado 18 anos.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Com informações do reporter João Gabriel Vilalba.